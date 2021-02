Tipps zum Aussäen : Wie der kleine Garten auf dem Balkon gelingt

Am besten beginnt man im Februar oder März mit der Aussaat in kleinen Töpfen. Bild: Picture-Alliance

Die Tage werden länger und damit fängt bald wieder alles an, zu blühen. Um die Vorfreude auf den Frühling noch größer zu machen, kann man sich jetzt am Gärtnern versuchen. Es muss nicht gleich das Lebensziel sein, einen Baum zu pflanzen. Mit einer kleineren Alternative kann man aber allemal anfangen. Dafür braucht es nicht mal einen Garten; viele Pflanzen gedeihen auch in Fensterkästen und Balkonkübeln, wenn sie einen hellen Standort haben. Noch größer wird die Freude, wenn das Grün nicht nur schöne Zierde ist, sondern man die Pflanzen auch noch essen kann. Vieles lässt sich schon im Februar und März vorziehen und nach den Eisheiligen im Mai ins Freie setzen. So wird die Ernte im Sommer und Herbst noch reicher und wertet das ein oder andere Gericht mit eigenen Blüten und Kräutern auf.

Außer der gewünschten Samen und ein bisschen Zuwendung braucht es dafür nicht viel. Der ideale Standort ist die Fensterbank, weil Licht und Wärme das Keimen befördern. Allerdings sollte darauf geachtet werden, dass die Keimlinge nicht Zugluft ausgesetzt sind. Für das Aussäen sollte unbedingt Anzuchterde verwendet werden, die nährstoffarm ist und junge Pflanzen zwar langsam, dafür aber kräftig wachsen lässt und die noch zarten Wurzeln weniger angreift. Zwar gibt es im Handel fertige Anzuchtstationen, aber man kann auch zu ganz einfachen Mitteln greifen. So eignen sich als Anzuchttöpfe alte Eierkartons oder Klopapierrollen, die an einem Ende zugeklappt werden. Sie sind fest genug, um die Wurzeln anfänglich zusammenhalten und zerlegen sich später im Topf von selbst. Alternativ kann jedes andere kleine Gefäß verwendet werden, dann muss man allerdings später umtopfen.