Einfaches Rezept : Warum Tamarinde in keiner Küche fehlen sollte

„Hast Du nicht die Najade aus der Flut gezogen, die Elfe aus dem grünen Gras, und mir den Sommertraum unterm Tamarindenbaum“, dichtete Edgar Allan Poe in seinem Sonett an die Wissenschaft über eine Zutat, die auch in der heimischen Küche nicht mehr fehlen sollte. Noch viel präsenter als in der westlichen Lyrik ist der majestätische Baum mit den zarten pastellfarbenen Blüten und den filigranen Blättern, die an Mimosen erinnern, aber in der indischen, karibischen und westafrikanischen Literatur, ist er doch in südlichen Gefilden so verbreitet wie bei uns die Eiche oder die Kastanie. In indischen Erzählungen etwa spielen immer wieder Szenen einer unbeschwerten Kindheit unter dem kühlen Schatten des stattlichen Tamarindenbaums. Dass der Baum dort auch in die Kultur Einzug gefunden hat, darauf deutet schon der aus dem Arabischen stammende Name hin – „tamar hindi“ heißt schlicht indische Dattel. Und so verbreitet die Tamarinde dort und in vielen anderen Ländern des Südens ist, so vielseitig ist sie: Das robuste Holz wird zu Möbeln verarbeitet, die Blätter und Blüten hingegen werden als Gemüse serviert.

Holzige Hülle, Dattelartiges Fruchtfleisch

Am markantesten aber sind die wie überdimensionierte braune Bohnen anmutenden Fruchtschoten. Knackt man die unscheinbare, holzige Hülle, gibt sie ein karamellfarbenes Fruchtfleisch frei, das an die Konsistenz von Datteln erinnert, aber viel frischer und je nach Reifegrad säuerlich bis dezent süß schmeckt. Reich an Kohlenhydraten, Kalzium, Vitamin D und Eisen gilt sie als besonders gesund und wird auch in der Naturheilkunde in hochkonzentrierter Form als Abführmittel oder gegen Fieber, oder als Tinktur und Maske gegen Akne verwendet. Und weil sich die frische Tamarinde sogar bei tropischen Temperaturen wochenlang hält und geschmacklich vielseitig ist, ist sie von der Karibik über Westafrika bis nach Südostasien zu einer Basiszutat geworden, die in der Küche für so ziemlich alles verwendet wird.