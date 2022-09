Gesunde Ernährung : „Frische Kräuter sind ein Booster“

Frau Ruge, Herr Hentschel, zusammen haben Sie an einem „Verjüngungskochbuch“ gearbeitet. Aber Essen wird keinen von uns wieder zum Jugendlichen machen. Was meinen Sie mit „Verjüngung“?

Nina Ruge: Es geht – vereinfacht gesagt – um Gesundheit, möglichst bis zum Ende des Lebens. Und dafür ist die Ernährung derzeit einer der wichtigsten Faktoren. Zwei Fragen sind da besonders wichtig: Was esse ich? Und was esse ich nicht?

Was sollte man also essen?

Ruge: Vor allem Gemüse. Wenn möglich, dann auch gerne mit Schale. Denn viele sekundäre Pflanzenstoffe, die man nur in Gemüse und Obst findet, aber nicht in Fleisch, Milch, Fertigprodukten und so weiter, haben einen positiven Effekt auf uns. Sie helfen uns bei der Vorbeugung von vielen Alterskrankheiten wie Demenz oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Muskelschwund.

Worauf muss man achten?

Ruge: Auf eine schonende Zubereitung; so bleiben die sekundären Pflanzenstoffe intakt. Und dass man Knollen- und Wurzelgemüse, Bittergemüse und Kohlarten isst, und das gerne! Diese pflanzlichen Speicherorgane sind besonders reich an den verschiedensten Langlebigkeits-Wirkstoffen. Meine Ernährung besteht zu rund 80 Prozent aus Gemüse. Mit Obst bin ich sparsam. Da ist zu viel Zucker drin.

Und was lässt man besser weg?

Ruge: Was bei mir nicht auf den Tisch kommt, sind Zucker, hochindustriell verarbeitete Lebensmittel und die klassischen Fleischprodukte. Milchprodukte esse ich – in Maßen.

Herr Hentschel, Sie sind Koch. Frau Ruge, Sie denken von der Gesundheit her. Wie findet man da zusammen?

Stephan Hentschel: Es ist ein Kompromiss. Nina hat das Fachwissen, ich bin aus der Küche heraus gekommen. Deswegen war es eine gute Zusammenarbeit: Ich habe ein Rezept entwickelt, und dann haben wir geschaut, welche Zutaten der klassischen Küche sich ersetzen lassen.

Wie bekommt man Gemüse an den Punkt, dass man es auch in großen Mengen essen möchte?

Hentschel: Indem man mit den Geschmäckern spielt. Menschen nur zu zeigen, was nicht geht, und ihnen Verzicht anzudrohen – das wollten wir nicht. Wir wollten ihnen eine Alternative zeigen und sie für das Thema sensibilisieren.

Herr Hentschel, das Geheimnis vieler Restaurants ist angeblich die Menge an Butter, die man dort verwendet. Wie schaffen Sie es auch ohne?

Hentschel: Ich komme aus der klassisch-französischen Küche. Am Anfang habe ich mich da viel mit einer sehr gehaltvollen Küche befasst. Es gibt aber – nicht nur bei uns in der Küche – den Trend hin zu einem leichteren, bekömmlicheren Essen. Man sollte auch statt Butter kalt gepresste Öle nutzen. Aber die wirkliche Kraft kommt im Sommer von frischen Kräutern und im Winter von Gewürzen. Frische Kräuter auf dem Teller sind einfach ein richtiger Booster. Erst mal für die Gesundheit, aber auch für den Geschmack.

Sie raten zum Intervallfasten. Also dazu, nur zwei Mahlzeiten am Tag zu essen und dazwischen 16 Stunden Pause zu machen. Warum?

Ruge: Der Fasteneffekt ist einer der stärksten bisher bekannten Lebensstilfaktoren für gesunde Langlebigkeit. Es wird gewissermaßen eine Stoffwechselschubumkehr in den Zellen ausgelöst, die es unter anderem den Recycling­systemen möglich macht, Reinigungs- und Wartungsarbeiten auszuführen. Wir haben eine „Entmüllung“ unserer Zellen, was ihre Funktion – auch die Funktion unserer Mitochondrien – massiv fördert.

Naschen Sie beide eigentlich?

Ruge: Selten. Das Gehirn braucht Glukose als Treibstoff. Und habe ich einen extrem anspruchsvollen Tag, dann esse ich auch mal einen kleinen Müsliriegel.

Hentschel: Ich brauche nur in meine Dessertabteilung zu gehen.

Naschen ist doch eigentlich nicht gut, oder?

Hentschel: Wir sind nicht dogmatisch und sagen: Das muss so oder so sein. Wir wollen mit dem Buch zeigen, dass es auch anders geht.

Sie sind also beide der Meinung, dass man Menschen über den Geschmack überzeugt?

Hentschel: Absolut.

Ruge: Und man fühlt sich definitiv wohler, wenn man leichte Gemüseküche isst.

Hentschel: Wenn es einem schmeckt, wenn man sich wohlfühlt, dann hat man einen anderen Zugang dazu. Dann interessiert man sich dafür, hinterfragt das und befasst sich mit dem Thema.

Chia-Pannacotta mit Mango und Granatapfel

Ergibt zwei Portionen

1 Banane, 1 Vanilleschote, 400 ml Haselnussmilch, ersatzweise: Haferdrink, 2 Esslöffel Ahornsirup, 4 Esslöffel Chiasamen, 1 Mango, 2 Esslöffel Granatapfelkerne

Die Banane schälen. Die Vanilleschote halbieren und mit einem Messer das Mark aus einer Hälfte herauskratzen. Banane, Vanillemark, Nussmilch bzw. Haferdrink und 1 Esslöffel Ahornsirup im Mixer pürieren. Die Chiasamen gründlich unterrühren und die Mischung ca. 1 Stunde in den Kühlschrank stellen. Danach die Pannacotta noch einmal kräftig durchrühren und auf zwei Gläser verteilen. Mindestens 3 Stunden, noch besser über Nacht, im Kühlschrank quellen lassen. Vor dem Servieren die Mango schälen und das Fruchtfleisch vom Kern lösen. Die eine Hälfte in Würfel schneiden, die andere mit dem restlichen Ahornsirup und dem ausgekratzten Mark der zweiten Vanilleschotenhälfte im Mixer pürieren. Das Mangopüree auf den Chiapudding gießen. Die Mangowürfel und Granatapfelkerne obenauf geben.

Fenchelsalat mit Limettendressing

Für den Salat: 2 Knollen Fenchel, 2 Esslöffel Schnittlauchröllchen (ergibt 2 Portionen)

Für das Dressing (ergibt sechs Portionen): 110 ml Limettensaft, 60 ml Zitronensaft, 80 ml Olivenöl, 100 ml Rapsöl, 1 EL Salz, 1 EL Dattelsirup

Fenchel waschen und putzen. Sehr dünn aufschneiden und ca. 30 Minuten in Eiswasser legen. So wird er richtig knackig. Etwas Fenchelgrün für die Garnitur dazugeben. Währenddessen alle Zutaten für das Dressing vermengen – am besten in einem hohen Becher mit einem Pürierstab mixen, damit das Dressing schon sämig wird. Die Fenchelscheiben aus dem Wasser nehmen, abtropfen lassen und trocken tupfen. Kurz vor dem Anrichten mit dem Dressing marinieren. Evtl. noch einmal mit Salz abschmecken. Die Schnittlauchröllchen aufstreuen und mit Fenchelgrün garnieren.