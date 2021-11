„A lles, was Sie hier sehen, verdanke ich Spaghetti“, sagte Sophia Loren einmal und adelte damit ein simples Gericht. Pasta war aber auch schon beliebt, bevor alle Welt versuchte, sich damit die üppigen Kurven der Filmdiva anzufuttern. Und diese Liebe hält bis heute an. Nicht ohne Grund: Pasta ist leicht zu kochen und schnell zubereitet. Da kann eigentlich nichts schiefgehen. Aber wie macht man eine richtig gute Tomatensoße? Und was braucht ein schnelles Pesto? Das haben wir den Mainzer Koch Frank Buchholz gefragt.