Rezepte für Silvester : Ein Menü wie bei Miss Sophie

Klassisch Silvester: May Warden als Miss Sophie und Freddie Frinton als James in „Dinner for One, oder: Der 90. Geburtstag“. Bild: dpa

Kein Silvesterabend ohne „Dinner for One“: Der britische Sketch aus dem Jahr 1963 ist Pflichtprogramm in deutschen Wohnzimmern. Fast jeder hat das feucht-fröhliche Geburtstagsdinner von Miss Sophie schon mal gesehen. Im Grunde kennen wir die Party von Butler James und Miss Sophie in- und auswendig – und doch freuen wir uns jedes Jahr wieder, wenn James am letzten Abend eines jeden Jahres die längst verstorbenen Geburtstagsgäste Sir Toby, Admiral von Schneider, Mr. Pommery und Mr. Winterbottom an der großen Festtafel begrüßt.

Alkoholisch geht es hochprozentig zur Sache, so viel ist klar. Sherry, Weißwein, Champagner und Portwein fließen in Hülle und Fülle. Butler James trinkt für alle nicht anwesenden Gäste mit – und läuft Schluck für Schluck zur Höchstform auf. Da gerät das Menü des Abends fast in Vergessenheit – doch auch kuli­narisch hat James sich mächtig ins Zeug gelegt.