Katrin kocht : Schweinefilet mit Kartoffeln und selbst gemachter Remoulade

Wenn ich nicht versuchen würde, nur einmal in der Woche was mit Fleisch zu kochen, könnten wir diese Kombi wohl jeden zweiten Tag essen, so sehr mögen wir sie. Und wenn man dazu Salat isst, geht das Schweinefilet mit Kartoffeln und selbst gemachter Remoulade sogar als halbwegs gesund durch.

Katrin Hummel Redakteurin im Ressort „Leben" der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.





Für 4 Personen:

600-700 g Schweinefilet

Salz

Pfeffer

Olivenöl

2 hart gekochte Eier

60 g Kapern

220 g Cornichons

210 g Mayonnaise

1 kg Kartoffeln

Dieses Gericht stammt aus dem Kochbuch „Reisehunger“ von Nicole Stich, und durch die selbst gemachte Remouladensauce bekommt es eine ganz eigene Klasse. Nehmen Sie auf keinen Fall welche aus dem Glas, sondern machen Sie sich die Mühe, es lohnt sich! Ich zerhacke Kapern und Cornichons immer in einer Küchenmaschine und die Eier in einer „Zwiebelhexe“, so geht es ganz schnell.

Und so geht’s: Kartoffeln mit der Schale dämpfen oder kochen. Harte Eier schälen und in kleine Stückchen hacken. Kapern und Cornichons ebenfalls klein hacken. Alle drei Zutaten mit der Mayonnaise verrühren, salzen und pfeffern. Backofen auf 200 Grad vorheizen.