Diese Kolumne soll in erster Linie eine Ermutigung sein. Ich möchte Sie überreden, eine Sauce Hollandaise zu machen, falls Sie bisher immer welche aus der Packung über Ihren Spargel gegossen haben. Es ist nicht so schwer, wie Sie meinen, und es lohnt sich so sehr! Probieren Sie es einfach mal aus, und schreiben Sie mir gern, wie es geklappt hat.

Katrin Hummel Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge





Für 2 Personen

100 g Butter

2 EL Spargelwasser

4 Eigelbe

Zitronensaft, Salz, Pfeffer

Worcestersauce nach Belieben

So geht's

Zunächst ein heißes Wasserbad erstellen, indem Sie einen großen Topf mit Wasser füllen und einen kleinen hineinstellen, sodass er etwa zwei Zentimeter weit im Wasser steht. Das Wasser sollte heiß sein, aber nicht kochen. Nun die Eier trennen und Eigelbe in einem Schälchen bereitstellen. Butter in einem kleinen Kännchen oder Töpfchen zum Schmelzen bringen.