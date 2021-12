Lieblingsrezept : Spritzgebäck „Deluxe“

Für den Teig: 2 TL Backpulver, 3 Eier, 1 EL Milch, ½ Zitrone, 500 g Mehl, 200 g Zucker, 250 g Butter.

Katrin Hummel Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge





Für die Kuvertüre: 200 g Bitterschokolade, 2 EL Zucker, etwas Butter.

Dieses Rezept krame ich seit vielen Jahren zu Beginn der Weihnachtszeit immer wieder heraus. Tatsächlich habe ich noch nie andere Weihnachtsplätzchen gebacken, weil ich diese einfach perfekt finde. Was mir an ihnen so gut gefällt, ist, dass sie das Gegenteil von raffiniert sind. Ich bin aufgewachsen mit schwäbischen Spitz­buben, Butter-S, mit Kokosmakronen und Heidesand. Eine unglaubliche Arbeit hat meine Mutter sich jedes Jahr damit gemacht, und natürlich sind solche Plätzchen fein und edel. Aber mir schmecken sie nicht so besonders.