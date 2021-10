„Katrin kocht“ : Nudeln mit Tomatenpesto und geröstetem Blumenkohl

Katrin Hummel in ihrer Küche in Havixbeck-Hohenholte Bild: Daniel Pilar

Liebe Leserinnen und Leser,

Katrin Hummel Redakteurin im Ressort „Leben" der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.





von heute an gibt es eine neue Kolumne, sie heißt „Katrin kocht“ und wird immer am letzten Sonntag des Monats erscheinen. Ich bin die Autorin. Seit 2012 bin ich Redakteurin im Leben-Ressort der F.A.S., ich schreibe oft über Beziehungs- oder Alltagsthemen, aber ich habe natürlich auch ein Privatleben, in dem ich, weil ich sehr gerne gut esse, viel koche. Weil ich gleichzeitig im Ressort für das Thema Essen und Trinken zuständig bin, habe ich einen Überblick über aktuelle Kochbücher, aus denen ich viele neue Rezepte ausprobiere – nicht immer zur Erbauung meiner Kinder, die dann oft die Augen verdrehen und rufen: „Nicht schon wieder was Neues, Mama!“

Aber ab und zu – und gar nicht so selten – geschieht es, dass ihnen und auch meinem Mann und mir etwas wirklich richtig gut schmeckt, und dann nehme ich es auf in meinen Fundus und koche es öfter mal. Genau diese Rezepte – und zwischendurch ein paar eigene – möchte ich Ihnen hier vorstellen. Also erprobte, sozusagen kuratierte Rezepte, die bei mir immer funktionieren, die meist recht schnell gehen und allen schmecken. Viel Gemüse wird es bei mir geben und wenig Fleisch, und manchmal werde ich auch backen. So, jetzt fangen wir am besten an.

Nudeln mit Tomatenpesto und geröstetem Blumenkohl

Die Zutaten, für 4 Personen:

80 g getrocknete Tomaten, 40 g Pinienkerne, 1 Bund glatte Petersilie, 1 Knoblauchzehe, 50 g geriebener Parmesan, 200 mlOlivenöl, Salz, Pfeffer, 1-1,5 kg Blumenkohl, Chiliflocken, 16 schwarze Oliven ohne Stein, 400 g Nudeln, 1 Biozitrone.

Dieses Gericht habe ich aus dem Buch „Seelenwärmer“ von Annemarie Wildeisen. Zuerst wollte ich es gar nicht nachkochen, weil ich dachte: Blumenkohl und Tomatenpesto, das passt ja überhaupt nicht zusammen. Ich bin zwar keine Foodpairing-Spezialistin, aber das war so ein Gefühl von mir. Dann bin ich aber in diesem Frühjahr bei einem ganz anderen Thema über meinen Schatten gesprungen und habe mit Rennradfahren angefangen. Was ich eigentlich nie vorhatte, aber weil ich aufgrund eines Läuferknies nicht mehr joggen konnte, wollte ich eine alternative Sportart ausprobieren. Und das Rennradfahren ist klasse, es macht mir Spaß.

Dann habe ich mir vorgenommen, auch sonst öfter mal Dinge zu machen, die ich eigentlich nie tun wollte. Und habe dann – nein, nicht Bungee-Jumping oder so was ausprobiert, sondern: dieses Rezept nachgekocht. Na ja, und es hat uns alle überwältigt.

So geht’s: Getrocknete Tomaten 15 Minuten lang in 200 ml heißem Wasser einweichen, dann abgießen, mit Küchenrolle trockentupfen und klein schneiden. Pinienkerne ohne Fett rösten, Petersilie und Knoblauchzehe hacken. Alles mit dem Pürierstab zu einem Pesto pürieren, zuletzt Olivenöl, Salz, Pfeffer und Parmesan zufügen. Den Backofen auf 200 Grad vorheizen. Blumenkohl in kleine mundgerechte Stücke hacken und auf ein mit Backpapier belegtes Blech geben. Mit mindestens 4 EL Olivenöl, Salz und Chiliflocken vermischen. Auf der mittleren Schiene 20 bis 25 Minuten rösten, nach der Hälfte der Zeit wenden. Nudelwasser kochen und die Nudeln so hineingeben, dass sie gleichzeitig mit dem Blumenkohl fertig sind. Beim Abgießen der Nudeln 150 ml Kochwasser auffangen und unter das Tomatenpesto rühren. Schale der Zitrone reiben und mit 2 EL Zitronensaft zu dem Pesto geben. Oliven in Streifen schneiden. Abgetropfte Nudeln zurück in den Topf geben, mit dem Pesto, den Oliven und dem Blumenkohl vermischen.

Guten Appetit, Ihre Katrin Hummel