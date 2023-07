Aktualisiert am

Für diese Nudelsoße kann man rohes Schweinemett oder das Innere von frischen Bratwürsten verwenden. In jedem Fall lohnt es sich – und geht schnell!

Ich versuche ja, nicht so viel Fleisch zu essen. Nur, wenn es wirklich nicht ohne geht. Das ist bei dieser Soße der Fall, und es lohnt sich wirklich!

Zudem habe ich im Laufe der Entwicklung dieses Rezepts auch noch was gelernt, oder wussten Sie, dass Bratwürste aus gewürztem Hackfleisch gemacht werden, das man Mett nennt, und dass man diese Masse auch einfach so kaufen kann, also nicht als Bratwurst?

Für 4 Personen: