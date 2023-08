An heißen Sommertagen gibt es nichts Besseres als die weiße Gazpacho. Das schnelle Rezept stammt aus Andalusien. In der Thermoskanne kann man die Suppe sogar zu einem Picknick mitnehmen. Die Kolumne Katrin kocht.

An richtig heißen Sommertagen, von denen wir ja immer mehr bekommen, gibt es nichts Besseres als diese sämige und erfrischende Suppe. Sie sieht, zumindest ohne Dekoration, recht langweilig aus, aber das ist sie überhaupt nicht. Vielmehr kommt ihr etwas fahler Look daher, dass das Rezept angelehnt ist an eine weiße Suppe, die schon die alten Römer zubereitet und die Spanier Jahrhunderte später verfeinert haben: eine Ajo Blanco, übersetzt „weißer Knoblauch“. Das war früher eine Arme-Leute-Suppe aus harten Brotresten, die in Wasser aufgelöst und mit Olivenöl, Knoblauch, Salz und Mandeln versetzt wurden.

Katrin Hummel Redakteurin im Ressort „Leben" der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.





In Andalusien serviert man die weiße Gazpacho heute als „Ajoblanco“ mit Mandeln und Trauben, und die sind auch ein wichtiger Bestandteil des hier vorgestellten Rezepts. Gefunden habe ich es im Kochbuch „Home Made: Sommer“ von Yvette van Boven. In einer Thermoskanne kann man die Suppe übrigens auch mit zu einem Picknick nehmen.