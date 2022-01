Aktualisiert am

Rotweinrisotto, fertig in 25 Minuten

Kolumne „Katrin kocht“ : Rotweinrisotto, fertig in 25 Minuten

Vor vielen Jahren waren wir mal im Skiurlaub in Serfaus. Ist toll da, aber auch ziemlich teuer. Abends sind wir mit den Kindern auf der Suche nach einem Restaurant eher zufällig in einem ziemlich edlen Lokal gelandet. Das merkten wir aber erst, als wir schon Platz genommen und auf die Karte geschaut hatten. Es gab kein Hauptgericht, das weniger als 30 Euro gekostet hätte – bis auf das Rotweinrisotto.

Katrin Hummel Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge





Ich hatte zuvor nicht gewusst, dass es dieses Gericht überhaupt gibt, fand es aber sofort spannend und habe meine Wahl nicht bereut – ganz im Gegenteil. So begeistert war ich, dass ich zu Hause sofort nach einem Rezept gesucht und dieses gefunden habe. Und was soll ich sagen: Es schmeckt genauso gut wie damals in dem Restaurant!