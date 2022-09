Katrin kocht : Wie Ihre Kürbissuppe sämig wird

Aktualisiert am

Es gibt etwa 1000 Mal so viele Rezepte für Kürbissuppe, wie es Kürbissorten gibt. Dieses hier ist besonders lecker – wirklich!

Kürbisse haben selbst so wenig Eigengeschmack, dass man sie relativ leicht in die eine oder andere Richtung pimpen kann. Ich selbst habe schon sehr viele unterschiedliche Rezepte ausprobiert, die zum Teil aufwendig waren, bin nach etlichen unbefriedigenden Versuchen aber dazu übergegangen, mich auf dieses hier zu konzentrieren. Es stammt von der ehemaligen Leiterin der Kita meiner Kinder. Sie hat diese Suppe mal zu einer Feier mitgebracht, und mich hat sie so überzeugt, dass ich sie bis zum heutigen Tag jeder anderen Kürbissuppe vorziehe.

Katrin Hummel Redakteurin im Ressort „Leben" der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.





Zu Anfang habe ich mir öfter überlegt: Kannst du dieses Jahr nicht einfach mal einen Hokkaido-Kürbis dazu nehmen? Dann musst du ihn nicht schälen. Einmal habe ich das ausprobiert, und die Antwort lautet: Nein. Nehmen Sie unbedingt einen Butternut-Kürbis.