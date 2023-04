Aktualisiert am

So gelingt die Mischung

So gelingt die Mischung :

So gelingt die Mischung : Rezept für Pizza mit Gemüse

Ich habe in meinem Leben schon oft versucht, leckere Pizza zu backen, und bin stets gescheitert, bis ich dieses Rezept ausprobiert habe. Mal ist mein Hefeteig nicht aufgegangen, mal habe ich die Pizza mit zu viel Gemüse belegt, sodass sie matschig wurde. Mal war die Kombination des Belags disharmonisch, mal war der Teig zu dick.

Katrin Hummel Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge





All das ist nun Geschichte. Ich kenne niemanden, der diese Pizza nicht mag, und ich habe sie schon sehr vielen Leuten serviert. Inspiriert wurde mein Rezept durch Chelsea Winter, die in ihrem Kochbuch „Homemade Happiness“ allerdings unter anderem noch gebratenen Speck und gebratenes Hähnchenfleisch hinzufügt. Das ist in meinen Augen aber gar nicht nötig, überzeugen Sie sich selbst!