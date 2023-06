Diese Lammkeule begleitet mich schon mein ganzes Feinschmeckerleben lang, denn mit ihr verbinde ich den wunderbaren Moment, als sich mir das Tor zur Welt der Spitzenküche wie eine Paradiespforte öffnete. Es war bei Dieter Müller in Schloss Lerbach, dem ersten Koch mit drei Michelin-Sternen, bei dem ich essen durfte. Er servierte mir sein berühmtes Amuse-bouche-Menü, eine epochale Erfindung der Gourmet-Geschichte, 21 korrespondierende Gänge mit einem Raffinement und einem Reichtum an Aromen, von dem ich bis dahin nicht die leiseste Vorstellung gehabt hatte: Gänseleber mit gelierten Amalfi-Zitronen und Feigenessig-Gelee, Jakobsmuschel mit Kürbis-Tandoori-Sauce und Kürbis-Confit, Cappuccino von Curry und Zitronengras mit Gambaretti-Spieß, Lammfilet im Brotmantel mit Chorizo-Fumet.

Es war eine Sensation, eine Offenbarung, der Augenblick, in dem ich beschloss, nie wieder schlecht zu essen. Die signierte Speisekarte von damals bewahre ich bis heute wie eine Reliquie auf – sie steht tatsächlich für den Beginn einer lebenslangen Liebe.

Zum Abschied schenkte mir Dieter Müller sein Kochbuch „Einfach und genial: Die Aromenküche des Meisterkochs“, in dem er die Rezepte seines Drei-Sterne-Restaurants für ambitionierte Hobbyköche vereinfacht, ohne ihnen ihre Brillanz zu nehmen. Dieses Buch sollte zur Heiligen Schrift, zur göttlichen Gesetzestafel meines Kochens werden und es mir ermöglichen, zumindest eine Ahnung von der Spitzenküche an meinem eigenen Herd zu bekommen.

Nur ein kochendes Genie kann darauf kommen

Viele der Rezepte sind in unseren kulinarischen Kanon eingegangen, das geschmorte Thymian-Kaninchen mit Morcheln und Leipziger Allerlei, das Wildhasenfilet in der Brotkruste mit Schwarzwurzeln und Maronensauce, das Stubenküken mit Confit und Gnocchi und eben auch die Lammhaxe, bei der die scharfe Sauce aus roter Paprika, Tabasco und Olivenöl die schwere Süße des Fleisches wunderbar kontrastiert – eine ganz simple und doch so überzeugende Idee, auf die nur ein kochendes Genie kommen kann.

Das Kochen nach Dieter Müller kostet Zeit und oft genug auch Nerven. Sechs Stunden für ein Drei-Gang-Menü sind keine Seltenheit, und es hat Jahre gedauert, bis ich die Gerichte im Schlaf beherrschte. Doch der Lohn der Mühe ist jedes Mal überwältigend und die Freude unermesslich, wenn meine Küche nach den Aromen des Meisters zu duften beginnt. Dann weiß ich, wie schön das Leben sein kann, wenn man sich auf das Glück des guten Geschmacks verlässt.

Lammkeule

(Zutaten für vier Personen)

Lamm: 4 Lammhaxen, 500 g Mirepoix (Röstgemüse von Zwiebeln, Karotten und Staudensellerie), 1 EL Tomatenmark, 300 ml Rotwein, 1 Liter Lammfond, 2 Knoblauchzehen, 2 Bohnenkrautzweige, je 1 Thymian und Rosmarinzweig, 10 Pfefferkörner, 10 Korianderkörner, 2 Pimentkörner, 1 Sternanis, 1TL gehacktes Bohnenkraut, Olivenöl.

Gemüse: 4 festkochende Kartoffeln, 500 g Schneidebohnen, 1 gewürfelte Schalotte, 100 g Sahne, 4 EL dicke grüne Bohnenkerne, 2 gfrisch gehacktes Bohnenkraut, 1 Spritzer weißer Balsamico.

Paprikasauce: 1 rote Paprika, 100 ml Olivenöl, Salz, Pfeffer, Zucker, Tabasco.

Zubereitung: Die Lammhaxen im Bräter in Olivenöl anbraten, Mirepoix zugeben und anrösten, Tomatenmark hinzufügen. Nach und nach mit Rotwein ablöschen und glacieren, dann Lammfond, Kräuter und Gewürze hinzugeben. Lammhaxen im Ofen bei 200 Grad etwa zwei Stunden lang schmoren, bis sich das Fleisch leicht vom Knochen löst. Lammhaxen warm stellen, Schmorfond durch feines Sieb passieren und je nach Konsistenz noch etwas einkochen. Mit gehacktem Bohnenkraut vollenden und mit Salz und Pfeffer würzen.

Für das Gemüse die Kartoffeln schälen, in kleine Würfel schneiden und in Salzwasser bissfest blanchieren. Schneidebohnen in Rauten schneiden und gleichfalls bissfest blanchieren. Schalottenwürfel mit Butter anschwitzen und mit Sahne verkochen, mit Salz, Pfeffer und weißem Balsamico abschmecken. Dann die Kartoffelwürfel, Schneidebohnen und ausgepellten Bohnenkerne dazu geben. Zum Schluss gehacktes Bohnenkraut zufügen.

Für die Sauce die Paprika im Ofen backen, bis sich die Haut abziehen lässt, dann das Paprikafleisch mit Olivenöl in der Küchenmaschine fein mixen und mit Salz, Pfeffer, Zucker und Tabasco würzig abschmecken.

Five o’Clock Punch

Mein Punch mag nicht die Neuerfindung des Rads sein, aber er ist lecker und sehr erfrischend. Brandy und Port sollten mit dem Lamm gut zusammengehen, eine leichte Rosmarinnote ist auch drin, und die Bergamotte müsste schön mit dem Thymian harmonieren.

(Zutaten für vier Personen)

200 g feiner Zucker, 6 unbehandelte Zitronen, Earl Grey Tee, 5 Rosmarinzweige, Brandy, Ruby Port, ein großes Gefäß (Punchbowl, Karaffe, Salatschüssel, notfalls auch ein großer Topf).

Zubereitung: Das Aufwendigste zuerst: Wir machen ein Sherbet, eine Art Limonadenkonzentrat. Dafür mit einem Sparschäler die Schalen der Zitronen möglichst fein abziehen, mit dem Zucker in ein verschließbares Gefäß geben und mit einem Stößel oder Löffel kräftig andrücken. Gefäß verschließen und für mindestens eine Stunde, am besten 24 Stunden im Kühlschrank ziehen lassen. Nach Ablauf der Ziehzeit 200 ml Zitronensaft pressen und filtern. Die Zucker-Zesten-Mischung in einen Topf geben, langsam und schwach erhitzen und nach und nach den Zitronensaft einrühren. Wenn der Zucker sich komplett aufgelöst hat, durch ein Sieb geben und abkühlen lassen. Kann ein paar Tage vor Gebrauch vorbereitet werden, dann in eine saubere Flasche füllen und in den Kühlschrank stellen.

1 Liter Earl-Grey-Tee mit 5 Rosmarinzweigen aufbrühen, nach vier Minuten Tee und Rosmarin entfernen, abkühlen lassen. 200 ml Sherbet, 1 Liter Rosmarin-Earl-Grey mit reichlich Eis in ein großes Gefäß geben, 400 ml Brandy, 200 ml Ruby Port hinzufügen und einmal durchrühren.