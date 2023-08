Das hier ist eins dieser üppig wirkenden Gerichte, die einen einfach nur glücklich machen. Selbst Menschen, die Auberginen eigentlich nicht mögen, lieben es. Gefunden habe ich es in dem Kochbuch „Mezcla“ von Ixta Belfrage, einer jungen Frau, die für Yotam Ottolenghi gearbeitet hat, bevor sie ihr erstes Kochbuch veröffentlicht hat. Ihre Arbeit in seiner Testküche bestand darin, neue Gerichte zu erfinden und alte noch besser zu machen. Das merkt man auch diesem Rezept an. Vergessen Sie alles, was Sie bisher über den Geschmack von Auberginen wussten!

Für 4 Personen