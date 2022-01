Rezept für gebeizten Lachs : Cold Case

Aktualisiert am

Ganz früher haben Schweden und Norweger, die in entlegenen Regionen lebten und keine Fässer hatten und nur geringe Mengen Salz, ihren Fischfang eingegraben, um ihn haltbar zu machen. Daher kommt die Bezeichnung „gravad“, wie es auf Schwedisch heißt. Heute bleibt der Spaten in der Kammer, aber das Verfahren ist ähnlich. Das sogenannte trockene Beizen macht wenig Mühe, es braucht nur ein bisschen Zeit, um den rohen Lachs haltbarer zu machen und ihn vor allem geschmacklich zu veredeln.

Claus Eckert Bildredakteur. Folgen Ich folge

Die Beize, in der der Fisch reift, entzieht ihm durch Osmose Wasser. Dadurch wird der Eigengeschmack ausgeprägter. Eine Art „Fermentation“ wird in Gang gesetzt, die Muskelfasern verdichten sich, die Textur wird zart und mürbe. Keime haben in dem salzigen Milieu keine Chance. Die gewählten Gewürze und Kräuter verbreiten ihre Aromen. Mit der Dauer verstärkt sich der Effekt, daher rate ich zu einer Lagerung von zwei Tagen.