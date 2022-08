Katrin kocht : Frische Polenta mit Auberginensauce

Vergessen Sie alles, was Sie über den Geschmack von Polenta wissen. Mit diesem Rezept katapultieren Sie sich in eine andere Galaxie!

Als Polentoni, also Polentafresser, beschimpfen die Süditaliener ihre Landsleute im Norden, die sie langsam, träge, ungebildet oder rüpelhaft finden. Denn in Norditalien ist die Polenta immer noch ein fester Bestandteil der Speisekarten – im Süden hingegen nicht. Vergessen Sie jetzt aber unbedingt alles, was Sie über den Geschmack von Polenta wissen. Denn Sie denken wahrscheinlich an welche aus Maisgrieß, womöglich noch aus Instant-Maisgrieß, fertig in zwei Minuten. Dieses Gericht hier kommt sozusagen aus einer anderen Galaxie, weil die Basis frische Maiskolben sind.

Katrin Hummel Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge





Es stammt aus dem Kochbuch „Genussvoll vegetarisch“ von Yotam Ottolenghi. Aber Vorsicht: Sie werden danach nie mehr Instantpolenta essen wollen. Und zum Polentone werden.