Katrin kocht : Meine Lieblingstomatensauce

Was halten Sie davon: Nur im Sommer Tomaten essen. Weil sie nur dann richtig lecker sind. Dann kann man sich auch das Salz darauf sparen. Das ist nämlich nur was für farblose, langweilige Winter­tomaten. Die werden – meist in Spanien oder den Niederlanden – unreif geerntet, was sich fatal auf ihren Geschmack auswirkt, weil sie kaum noch nachreifen. Ein Trick ist es, Äpfel oder Bananen in ihre Nähe zu legen und sie an einem warmen Ort aufzubewahren. Besser ist es aber, richtig reife Tomaten beim Bauern zu kaufen. Denn die Sorten, die es im Supermarkt gibt, wurden entwickelt, um Tomaten transportfähig und lange haltbar zu machen. Dabei wurde ihnen ihr Geschmack leider systematisch abgezüchtet.

Katrin Hummel Redakteurin im Ressort „Leben" der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.





Die gute Nachricht ist aber: Etwa vier Prozent der in Deutschland verkauften Tomaten werden wirklich noch hierzulande angebaut. Wenn es Ihnen gelingt, Tomaten zu erwischen, die so richtig reif und so süß wie Kirschen schmecken oder wenn sie sogar schon aufgeplatzt sind, dann ist das der Moment im Jahr, wo es sich noch mehr als sonst lohnt, sie zu Tomatensoße einzukochen.