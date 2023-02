Dass so viel Käse in die Tartiflette hineinkommt, haben wir dem Erfindungsreichtum der Reblochon-Lobby zu verdanken. Bild: Jana Mai

Mehr als 15.000 Tonnen Reblochon werden jedes Jahr in den Hochsavoien, also im Dreiländereck Frankreich-Schweiz-Italien, hoch oben in den Al­pen, produziert. Dass es so gut läuft, liegt an einer Idee der Reblochon-Lobby, die sich Mitte der 1980er-Jahre einen Trick ausgedacht hat, um den Absatz anzukurbeln: Sie erfand ein deftiges Wintergericht, mit dem sich die Skifahrer stärken sollten, und taten ordentlich von ihrem Käse hinein: Geboren war die Tartiflette, ein Kartoffelauflauf!

Katrin Hummel Redakteurin im Ressort „Leben" der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.





Normalerweise gehören grundsätzlich 500 g Reblochon in einen Auflauf hinein, ich habe die Menge aber reduziert, weil wir ja für gewöhnlich nicht alle zum Skifahren gehen nach dem Mittagessen, sondern meistens nur ins Büro.