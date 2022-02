Rezept für Himmel un Ääd : Das Traditionsgericht

Aktualisiert am

Dieses Gericht hat viele Gesichter und regionale Varianten. Nur Kartoffeln und Äpfel sind immer dabei – in diesem Fall gepaart mit gebratener Blutwurst.

Es gibt wenige Regionen in Deutschland, die das jahrhundertealte Gericht „Himmel und Erde“ nicht für sich beanspruchen. Es mag regionale und von Familie zu Familie unterschiedlich überlieferte Zubereitungen geben, zwei Zutaten aber haben alle gemein: die in den Himmel wachsenden Äpfel und die in der Erde gedeihenden Kartoffeln.

Am bekanntesten scheint das Gericht im Rheinland zu sein, wo es schön breit ausgesprochen „Himmel un Ääd“ genannt wird. Ob nun beides zusammen in Bouillon geköchelt wird oder vor dem Servieren miteinander vermengt oder getrennt auf dem Teller landet: Letztlich ist es der schönste Vorwand, um mal wieder gebratene Blutwurst zu genießen.