Rezept für Brotsalat : Der perfekte Mittagssnack im Büro

Die Party ist vorbei, die Gäste sind fort, und da liegt es dann: das übrig gebliebene Weißbrot. Am nächsten Tag hat man auch nicht mehr so richtig Lust darauf. Ein Fall also für die Brotsammeltüte fürs Pferd? Mitnichten!

Schneiden Sie das altbackene Baguette, Weißbrot oder Ciabatta, gut 150 g, in 2–3 cm große Würfel und rösten Sie diese in einer schweren Pfanne bei milder Hitze gleichmäßig an, bis es stellenweise etwas Farbe bekommt. Sehr feinporiges Brot schneiden Sie besser in kleinere Würfel. Die zu dunkel gewordenen Krümel aussieben, zum Beispiel im Gemüsesieb, und weg damit. Kochen Sie einen Sud aus 150 ml Wasser und 6 EL Rotweinessig mit einem Lorbeerblatt auf. Lassen Sie ihn abkühlen und gießen Sie ihn gleichmäßig über die ebenfalls abgekühlten angerösteten Würfel und vermengen alles. Die Würfel sollen gleichmäßig leicht feucht, nicht nass werden.

Vierteln Sie etwa 300 g Tomaten und drücken Sie mit der Daumenkuppe beherzt die Kerne heraus. Die Viertel in grobe Stücke schneiden. Oder halbieren Sie die adäquate Menge Kirsch- oder Cocktailtomaten. Würfeln Sie eine halbe Gemüsegurke, aus der Sie die Kerne mit einem Löffel herausgekratzt haben. Stellen Sie die übriggebliebenen wässerigen Kerne von Tomate und Gurke beiseite – vielleicht brauchen wir sie später noch, oder sie lassen sich anders verwerten.