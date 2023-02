Ottolenghi-Schülerin : „Bei mir muss das Essen viele Geschmacksschichten haben“

Aktualisiert am

Brasilien, Mexiko und Italien in einem Topf: Eine ehemalige Mitarbeiterin von Yotam Ottolenghi bringt ihr eigenes Kochbuch heraus – und verrät zwei Rezepte: Tagliatelle mit Steinpilz-Ragù und gerösteter Wirsing mit Mango-Harissa-Salsa.

Ixta Belfrage, 31, war fünf Jahre lang die Frau an Yotam Ottolenghis Seite. So lange nämlich hat sie in seiner Londoner Testküche gearbeitet, Rezepte entwickelt und mit ihm zusammen das Kochbuch „Flavour“ geschrieben. Nun hat sie sich selbständig gemacht und ihr erstes eigenes Kochbuch herausgebracht: „Mezcla“. Darin sortiert sie die Rezepte danach, wie lange die Zubereitung dauert. Und das ist nicht die einzige Überraschung.

Katrin Hummel Redakteurin im Ressort „Leben" der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.





Frau Belfrage, nachdem ich ein paar Rezepte aus „Mezcla“ ausprobiert habe, bin ich kurz davor, meine nächste Béchamelsoße einfach mal mit Kreuzkümmel aufzupeppen. Wie kommt es, dass Ihre Rezepte so voller Überraschungen stecken?