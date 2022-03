Rezept-Kolumne „Katrin kocht“ : Schokoküchlein mit flüssigem Kern, Vanilleeis und Himbeeren

Aktualisiert am

Sie erwarten Gäste, wollen drei Gänge kochen und keinen Stress mit dem Nachtisch haben, der dennoch was hermachen soll? Dann probieren Sie dieses Rezept aus!

Ein Trick zum Servieren des Eises: Tauchen Sie den Löffel zuvor in heißes Wasser, dann geht es leichter! Bild: Wonge Bergmann

In Aachen gibt es jetzt ein Start-up, das Schokoladengeruch in einem Tiegel verkauft. Wenn man sich eine Portion des cremigen Schokobalms unter die Nase reibt, wird man angeblich genauso glücklich, wie wenn man Schokolade essen würde. Ich habe das ausprobiert und Folgendes festgestellt: Die farblose Creme riecht tatsächlich fantastisch echt nach Schokolade und ist sicher eine tolle Ersatzbefriedigung, wenn man keine Schokolade essen möchte.

Katrin Hummel Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge





Wenn man es aber doch tun will, weil man zum Beispiel den Schokoladengeschmack nicht nur in der Nase, sondern auch auf der Zunge wahrnehmen möchte, dann empfehle ich diese Küchlein, die man lange vor der Ankunft von Gästen vorbereiten kann und die dazu auch noch optisch ein echter Knaller sind. Übrigens: Es lohnt sich wirklich, im Internet oder Haushaltswaren-Geschäft passende Dessertförmchen mit einem Durchmesser von sieben bis acht Zentimetern zu kaufen; ich habe das jedenfalls gemacht, nachdem ich die Küchlein beim ersten Mal in irgendwelchen Tassen und Gläsern zubereitet hatte. Das geht zwar auch, ist aber auf Dauer nervig.