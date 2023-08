Als Nicole Just die ersten Male in Zeitungen und Fernsehen auftauchte, wurde sie oft mit Attila Hildmann verglichen. 2013 hatte Hildmann gerade „Vegan for fit“ veröffentlicht, ein veganes Diätbuch, und hielt seinen durchtrainierten Oberkörper in jede Kamera, die sich in seine Nähe wagte. Verdreht wirkte er auf eine Art schon damals. Dass es nicht an seinem Veganismus lag, ahnte man vor zehn Jahren noch nicht.

Sarah Obertreis Redakteurin im Ressort „Gesellschaft & Stil“. Folgen Ich folge



Vegan zu leben galt 2013 als so komisch wie es heute Querdenkertum ist. Deswegen der Vergleich zwischen der stets Verständnis suchenden Just und dem ständig provozierenden Hildmann. Just war da gerade von einer Karriere in einer Internetagentur ins vegane Unternehmertum gewechselt und betrieb einen Blog: „La Veganista“. Sie warb nicht mit ihrem Körper für den veganen Lebensstil, sondern mit ihrer Herkunft und ihrem Mitgefühl.

Just ist in einer Metzgerfamilie aufgewachsen, ihr Opa jagte und schlachtete selbst. Um ihr erstes Kochbuch zu promoten, sagte sie Dinge wie: „Wer weiß, wo Fleisch herkommt und wie es produziert wird, dem fällt es schwer, ein Steak zu bestellen.“ Es waren Zeiten, in denen die Menschen noch überrascht von toten Schweinen in Tiertransportern und zerquetschten Hennen in Mastbetrieben waren.

Durch den Veganismus soll Flohr 50 Kilo in 14 Monaten abgenommen haben

Heute nennen sich Fleischesser „Flexitarier“ und Nicole Justs Bücher drohen in einer Flut an gesunden und umweltfreundlichen Rezepten unterzugehen. Heißt man da nicht gerade Yotam Ottolenghi, muss man sich etwas einfallen lassen, um über Wasser zu bleiben.

Just hat sich für ihr neues Kochbuch „Krass lecker vegan. Schnell, schneller, Express“ (nicht zu verwechseln mit den Kochbüchern „Vegan krass lecker“ oder „Dirty Vegan: Vegan satt. Krass lecker“) einen Youtuber dazu geholt, der eine Von-fett-zu-fit-Geschichte erzählt, die mit der von Hildmann fast mithalten kann.

Wie Just ist Alexander Flohr inzwischen ausgebildeter Ernährungsberater und hat mit seinem Kanal „Hier kocht Alex“ etwa 31.000 Abonnenten. Die meiste Zeit seines Berufslebens verbrachte er aber im Straßenbau. Anfang der 2000er – Flohr war 21 – gründeten sein Bruder und er eine Firma, die sich auf das Pflastern von Wegen und Terrassen spezialisierte. Die Zeiten in der Bauwirtschaft waren hart, Flohr sagt, er habe eigentlich nur gearbeitet. Er aß alles, was schnell ging: Döner, Pizza, Currywurst.

Das ging so bis 2012: Dann hatte Flohr Gelenkschmerzen, die auch die Ärzte nicht lindern konnten, er litt unter Asthma und seinen 135 Kilo Gewicht. Erst als er aufhörte, Fleisch und Milchprodukte zu essen, besserte sich seine Gesundheit. Er nahm innerhalb von 14 Monaten 50 Kilo ab, sein Asthma verschwand schon nach vier Monaten. So geht Flohrs Geschichte, die er natürlich auch in „Krass lecker vegan“ erzählt.