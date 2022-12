Kochbuch aus Frankreich : Wald- und Wiesenküche

Wer den Film „Ratatouille“ gesehen hat, weiß: Am Ende sind es die simplen Gerichte, die am meisten Vergnügen bereiten. Das ist auch in der französischen Küche nicht anders und das obwohl es das Klischee gibt, dass die Franzosen beim Essen richtige Snobs sind. Wer sich ein wenig mit Autoren wie Edouard Louis oder Annie Ernaux beschäftigt, der erfährt schnell, dass Küche und Wein in Frankreich auch eine Klassenfragen sind und dass französische Küche mehr zu bieten hat als Wein, Käse und stundenlange, komplizierte Menüs.

Auftritt Daniel Galmiche: Der 64 Jahre alte Sternekoch hält seit Jahren die Tricolore der einfachen französischen Cuisine hoch. Sein neustes Buch Französische Landküche ist ein spirituelles Sequel zu seinem Brasserie-Kochbuch aus dem Jahr 2012. Damals widmete sich Galmiche französischen Klassikern von der Bouillabaisse bis zur Zwiebelsuppe. Aber auch ein Sternekoch muss erkennen, dass in den Brasserien die Zeit nicht stillsteht, neue Zutaten und internationale Einflüsse ihre Spuren hinterlassen und es viel neues zu entdecken gibt. Das neue Buch Französische Landküche zeigt, wie sich die Küche auf dem Land fernab der Haute-Cuisine-Tempel gewandelt hat. Bei Galmiche verirren sich schon mal Pancetta (eigentlich italienisch) oder Ingwer (asiatisch) auf die Zutatenliste oder ein Reis-Pilaw nach Thailändischer Art auf die Speisekarte (raten Sie mal, woher das kommt).

Galmiches Ansatz liegt dabei weit weg von dem kulinarischen Snobismus, der Franzosen gerne unterstellt wird: Sein Tonfall ist angenehm, die Rezepte gut erklärt und dass das erste Kapitel gleich Grundrezepte wie Mayonnaise, Croutons oder sahniges Kartoffelpüree auflistet ist ein großer Pluspunkt. Ein paar grundlegende Küchentechniken wie das Sous-Vide-Garen werden auf den ersten Seiten ebenfalls erklärt. So kann die kulinarische Reise also beginnen: Sie führt in sieben Kapiteln über Stock, Stein und in die eigene Vorratskammer. Die Kapitel tragen Namen wie „Aus Wald & Forst“ oder „Aus Scheune & Bauernhof“. Die einzelnen Rezepte sind außerdem mit Symbolen versehen, die angeben, in welcher Jahreszeit die verwendeten Zutaten Saison haben. Die Aufteilung ist zwar ganz süß gedacht, aber auch ein wenig unpraktisch. Wer seine Zutaten sowieso im Supermarkt kauft, für den ist es relativ undurchsichtig, ob das Fischrezept jetzt im Kapitel „Wiese, Bach & Hecke“ oder besser im Kapitel „Aus Fluss & Meer“ zu finden ist. Eine Aufteilung nach Saison hätte hier wesentlich mehr Sinn ergeben, zumal saisonale Küche eine wichtige Stellschraube für alle jene ist, denen die Umweltbilanz ihrer Zutaten wichtig ist.

Aber wie kocht es sich denn nun mit Galmiches Buch? Die Antwort: Genauso solide, wie die Küche, die er präsentiert. Ein bisschen Zeit sollte man bei den allermeisten Rezepten mitbringen, denn französische Hausmannskost lässt sich auch in der international geupdateten Gegenwartsversion nicht so einfach aus dem Ärmel schütteln. Dafür erklärt das Buch die Rezepte genau, auch wenn die einzelnen Arbeitsschritte manchmal ein paar Handgriffe zu wenig enthalten; einer der seltenen Fälle, in denen etwas mehr Kleinteiligkeit gutgetan hätte.

Kleine Einleitungen über den Anleitungen geben dabei manchmal ein bisschen Hintergrund zum Rezept. Galmiche erklärt etwa die Herkunft von Ceviche (eine Fischspezialität aus Peru, die über Spanien nach Frankreich gelangt ist), manchmal ermuntern sie auch einfach zum Experimentieren (unterschiedliche Honigsorten geben einem Dessert unterschiedlichen Geschmack) oder Galmiche lässt ein wenig in sein Privatleben blicken (er ist kein Vegetarier, sein Sohn liebt Erbsen). Wer also ein bisschen persönlichen Touch in seinem Kochbuch mag, der wird hier bestens bedient. Die Fotos sind dagegen klassische Foodfotografie, die eine Verbindung von Rustikalem und Moderne anstrebt und damit die Küche aus diesem Buch perfekt bewirbt. Inszeniert hat Galmiche das Essen übrigens selbst, zusammen mit der Food-Stylistin Aya Nishimura. Die eher dunkle, rustikale Ästhetik der Bilder beißt sich allerdings etwas mit den hellen, spielerischen Illustrationen auf dem Cover und zu Kapitelbeginn. So richtig stringent gestaltet wirkt das alles nicht.

Aber gut, bei einem Kochbuch geht es um die Rezepte und die sind in Französische Landküche genau richtig: moderne Hausmannskost mit internationalen Einflüssen. Galmiches Buch ist nichts für Puristen oder Köche, die ein Standardwerk zur Brasserie-Küche suchen. Wer aber ein Buch sucht, in dem sich neue und überraschende Perspektiven auf altbekannte Rezepte ergeben, der kommt hier voll auf seine Kosten.