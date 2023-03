Muss es Schmand oder darf es auch Joghurt sein? Die Kräuter wiegen oder in der Maschine schreddern? Darf Dill dazu, Senf hinein? Und was ist mit Eiern? Über die beste Zubereitung einer Grünen Soße kann man engagiert diskutieren; das vergleichsweise unterkomplexe Gericht kann einiges an Gesprächsstoff generieren, umso mehr, wenn man dazu vorher etwas gelesen hat.

Ein kleines Buch über die Grüne Soße hat vor rund zehn Jahren die Autorin Ingrid Schick geschrieben. Das Buch, damals im Cocon-Verlag in Hanau erschienen, kann man online noch kaufen, dieser Tage ist eine vollständig überarbeitete Neuauflage im Frankfurter Societäts-Verlag erschienen. Es ist eine Mischung aus Kräuterkunde und Anleitungen zum Nachmachen, gewürzt mit deutlich zu schmeckendem, aber nicht aufdringlichem Lokalpatriotismus.

Zur Einstimmung aufs Thema räumt Schick mit dem Irrtum auf, es sei verbrieft, dass der berühmteste Sohn der Stadt Frankfurt das bestvermarktete Produkt ihrer Gartenbaubetriebe geliebt habe: Goethe habe kein überliefertes Wort zur Grünen Soße gesagt, ein Rezept von Frau Aja existiere nicht.

Klassische und exotische Varianten

Die erste gedruckte Anleitung zur Herstellung einer Soße, die zwar grün war, aber nicht aus den später klassisch gewordenen sieben Kräutern bestand, verortet Schick im Jahr 1860 im Frankfurter Kochbuch der Wilhelmine Rührig und das erste überlieferte Rezept für eine Grüne Soße aus Petersilie, Pimpinelle, Kresse, Schnittlauch, Sauerampfer und Kerbel in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.

Gegliedert ist das Buch in Kapitel, die sich mit den einzelnen Kräutern und den grundsätzlichen Möglichkeiten ihrer Verwendung befassen, und in die Abschnitte mit Rezepten. Manche sind klassisch, manche sind Abwandlungen mit exotischen Zutaten. Manche sind sehr einfach nachzubereiten, keines ist mehr als höchstens mittelschwer zu realisieren.

Vorschläge zum Nachkochen machen zum Beispiel André Großfeld aus der Villa Merton in Frankfurt („Grüne-Soße-Mousse mit Tafelspitzsülze“) und der Italiener Carmelo Greco, der in Frankfurt-Sachsenhausen ein Restaurant seines Namens betreibt; er wirft „Salsa Verde Piemonteser Art mit Lasagne vom Thunfisch & Kalbszunge“ in den Ring. Von den Grüne-Soße-Kräutern kommt in Grecos Rezept nur die Petersilie vor.

In dem arabisch-frankfurterischen „Couscous & Grüne Sauce(n) Walden Style“ von Thomas Klüber, Betreiber des „Walden“ in der Frankfurter City, trifft Petersilie mit Minze und Koriander zusammen, Datteln und Walnüsse, Aprikosen und Kreuzkümmel kommen hinzu, unter anderem.

Traditionelle Rezepte gibt es in dem Buch auch, eines von Robert Mangold zum Beispiel, dem geschäftsführenden Gesellschafter der Tiger-Palmen-Gruppe. Er empfiehlt die „Grüne Soße Grandma Style“ mit Quark, saurer Sahne und etwas Meerrettich. Im Kapitel „Wildes Grün“, das sich Kräutern widmet, die nicht in Gärtnereien kultiviert werden, gibt eine Kräuterkundlerin ihr Rezept für gefüllte Eier mit Wiesenkräutern weiter. Fazit: ein unterhaltsamer Band.

„Grüne Soße. Die besten Rezepte aus Frankfurt und dem Rest der Welt“. Societäts-Verlag, Frankfurt. ‎ 144 Seiten, zwölf Euro.