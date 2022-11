Weihnachtsmenü zum Vorbereiten : Ein entspanntes Fest ist garantiert!

Vorspeise: Escabeche vom Karpfen mit Topinamburcremesuppe

Zutaten für die Escabeche:

100 g Topinambur, 50 g Sellerie, 50 g Karotte, 50 g Perlzwiebeln, 1 Knoblauchzehe, 250 g Karpfenfilet, 100 g Mehl, 100 ml Apfelessig, 200 ml Apfelwein, 100 ml Wasser, 1 Lorbeerblatt, 1 Zweig Thymian, 2 Stängel Kerbel (Garnitur)

Zutaten für die Suppe:

750 g Topinambur, 150 g Schalotten, 200 ml Noilly Prat, 1 l Gemüsebrühe, 200 ml Schlagsahne

Zubereitung Escabeche:

Das Gemüse schälen und in mundgerechte Stücke schneiden. Die Perlzwiebeln lediglich schälen. Das Fischfilet in mundgerechte Stücke schneiden, salzen und in Mehl wenden. Überschuss abklopfen und die Fischstücke dann bei moderater Hitze in einer beschichteten Pfanne in reichlich Pflanzenöl anbraten. Die goldgelben Stücke aus der Pfanne heben und den Perlzwiebeln in derselben Pfanne ebenfalls etwas Farbe verpassen. Das restliche Gemüse später hinzugeben und kurz mitbraten. Wenn alles angenehm glänzt mit Essig, Apfelwein und Wasser ablöschen. Die Gewürze und die angebratenen Fischstücke einlegen und einmal aufkochen lassen. Die Hitze herunterschalten und kurz köcheln lassen. Die Escabeche dann in der Pfanne auf Zimmertemperatur herabkühlen lassen und vorsichtig in eine passende, verschließbare Box umfüllen. Darauf achten, dass alle Zutaten mit Flüssigkeit bedeckt sind. So verpackt hält sich der Karpfen im Kühlschrank ohne weiteres zwei Wochen. Wir empfehlen, die Escabeche mindestens eine Woche im Voraus zuzubereiten, da sich dann auch die im Karpfen reichlich vorhandenen Gräten auflösen. Kurz vor dem Anrichten die Escabeche leicht erhitzen und dekorativ auf Suppentellern verteilen. Mit gezupften Kerbelblättchen garnieren. Die Teller servieren und die heiße Suppe am Tisch eingießen.