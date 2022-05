CookforUkraine : Essen ist eine Sprache, die jeder versteht

Aktualisiert am

Angefangen hat es mit einem Teller Borschtsch, jener in Osteuropa beliebten Suppe aus Roter Bete und Weißkohl. Es ist der 5. März 2022, Tag neun des Krieges, als ein Bild dieser Suppe unter dem Hashtag CookforUkraine auf Instagram gepostet wird. „Es fühlte sich so dringlich an“, erklären Alissa Timoshkina und Olia Hercules. „Wir wussten, dass wir eine starke Botschaft haben.“

Ein bisschen klischeehaft sei das zwar schon, „aber Borschtsch ist ein wirklich faszinierendes Gericht. Es gibt so viele verschiedene Varianten davon“, sagt Timoshkina, in Russland geborene Köchin und Autorin, die seit mehr als 20 Jahren in England lebt. Gemeinsam mit ihrer aus der Ukraine stammenden Studienfreundin Hercules – ebenfalls Köchin und Autorin mehrerer Kochbücher – hat sie daher die Social-Media-Initiative CookforUkraine ins Leben gerufen.

Wareniki, Golubtsi und Syrniki

Bis vor Kurzem war Borschtsch eine einfache Suppe, ein höchst bodenständiges Gericht, zu dem es Tausende Rezepte und mindestens genauso viele Familienanekdoten gab. Nun, durch das Wirken der beiden Aktivistinnen, ist diese einfache Suppe zu einer Art Symbol für Zusammenhalt und Frieden geworden.

Und dann sind es noch ausgerechnet eine Russin und eine Ukrainerin, die so gemeinsam gegen den Krieg ankochen: Binnen kurzer Zeit folgten Menschen in der Ukraine und darüber hinaus dem Aufruf der beiden Frauen, posteten Bilder von selbst gemachten Wareniki – halbmondförmigen Teigtaschen – und Golubtsi, ukrainischen Kohlrouladen. Von Syrniki genannten Quarkpfannkuchen und blau-gelb verzierten Keksen.