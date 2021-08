A n einem Freitagvormittag steht Soyeon Schröder-Kim in ihrer Küche und schwenkt Pfannkuchen in einer gusseisernen Pfanne. Ihr Lächeln strahlt so hell und kräftig wie ihr knallgelber Pullover. Plötzlich hält sie inne, lauscht und öffnet schnell das Fenster. „Hören Sie?“, fragt sie andächtig. „Ist das nicht schön?“ Draußen haben die Meisen zu zwitschern begonnen.

Soyeon Schröder-Kim kennen die Deutschen nur als fünfte Ehefrau des Altkanzlers Gerhard Schröder. Dabei hat sie ein erfolgreiches Eigenleben: Als Wirtschaftsmanagerin bei NRW.Global Business hat die Koreanerin, die in Marburg Germanistik und Wirtschaftswissenschaften studierte, Karriere gemacht, als Übersetzerin und Dolmetscherin ebenso. Sie übertrug schon Edmund Stoiber ins Koreanische und den Friedensnobelpreisträger Kim Dae-jung ins Deutsche. Während der Pandemie ist eine weitere Karriere dazugekommen: Auf Instagram ist die Einundfünfzigjährige mit mittlerweile mehr als 27.000 Followern so etwas wie eine Influencerin.