Sommer-Cocktails : Es muss nicht immer Aperol Spritz sein

Was wollen wir in diesem Sommer trinken? Unser Autor hat zusammen mit der Frankfurter Barkeeperin Diana Haider ein paar Ideen für erfrischende Drinks entwickelt.

Ganz Deutschland trinkt in diesem Sommer harten Sprudel. Das zumindest wünschen sich die Produktmanager, Marketingstrategen und Werbeleute in der Getränkeindustrie. Die setzen in diesem Jahr ganz auf „Hard Seltzer“, eine mehr oder weniger neue Alcopop-Variante, die in Amerika schon länger ein Renner ist und jetzt auch bei uns populär wird: Mineralwasser mit Kohlensäure, vier bis sechs Prozent Alkohol, künstliches Fruchtaroma. Abgefüllt in schmalen, bunten Getränkedosen, sind diese hippen Stimmungsaufheller vor allem bei Jugendlichen derzeit populär.

Peter Badenhop Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Seinen Ursprung hat „Hard Seltzer“ an den Laufstegen dieser Welt. Dort ist ein Drink namens „Skinny Bitch“ seit Jahren sehr verbreitet: Wegen der Kalorien- und Geruchsarmut dieses Mixes im Vergleich mit anderen Cocktails trinken viele Models mit Vorliebe Wodka mit Mineralwasser und höchstens ein paar Spritzern Zitronensaft, einer Gurkenscheibe oder einer Limettenspalte. Ihnen geht es nicht um Geschmack, sondern um Wirkung.