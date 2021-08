„Winzerhof Stahl“ : Feiner Wein und „Fine Dining“

Im „Winzerhof Stahl“ wird gerade eine Hochzeitsfeier vorbereitet. Der alte, hohe Raum ist prächtig ge­schmückt, und die ersten Gäste sind schon am Vorabend zu einem Essen an­gereist. Die Trauung wird an einem Altar in einem Weinberg stattfinden, und über­haupt sieht das alles in dem kleinen, idyllischen Ortskern von Auernhofen einfach gut und natürlich aus. Kein Wun­der, dass sich solche Veranstaltungen einer großen Beliebtheit erfreuen.

Der Gast ist zu unserem „Liebling des Jahres“ in der Kategorie „Winzer des Jah­res“ von 2019 gefahren, weil es hier eine außergewöhnliche Verbindung von Essen und Wein gibt. Viele Winzer bieten Essen in irgendeiner Form an, meist als „Straußwirtschaft“ während der Wein­lese, meist in Form von eher rustikalen Kleinigkeiten. Hier, bei dem äu­ßerst agilen Christian Stahl, gibt es aber „Fine Dining“, und das in einer Qualität, die dem Restaurant schon 15 Punkte im Gault-Millau-Restaurantführer eingebracht hat. Dass es hier nur ein einheit­liches Menü mit sechs Gängen gibt, entpuppt sich im Nachhinein wegen der Leichtigkeit und Vielfalt des Essens als völlig unproblematisch.