Kochen ohne Konventionen : Der Zauberlehrling mit der Goldhand

Im Wettstreit um Deutschlands unscheinbarstes Spitzenrestaurant mit der eigenartigsten Vorgeschichte hat das „Jante“ in Hannover beste Chancen auf einen vorderen Platz. Es liegt an einer ebenso verkehrsreichen wie gesichtslosen Hauptverkehrsstraße neben einer Tankstelle und einer etwas verwahrlosten Grünfläche, war in seinem früheren Leben eine öffentliche Bedürfnisanstalt und erinnert von außen jeden Bewohner Frankfurts an die dortigen Wasserhäuschen, mit dem einzigen Unterschied, dass es nicht von pittoresken Schwerstalkoholikern umlagert wird. Alles würde man hinter dieser Fassade vermuten, außer zwei Michelin-Sterne und drei rote Gault-Millau-Hauben. Der Vorteil des Über­raschungsmoments ist Tony Hohlfeld also gewiss, sobald man durch seine Tür tritt und sich fast wie im Wunderland in einem wohnzimmergleichen Gastraum mit viel warmem Holz und flackerndem Kerzenlicht wiederfindet – und von nun an ganz in den Händen des Chefs ist.

Kein Mangel an Selbstbewusstsein

Ins „Jante“ geht man nicht, um einfach nur gut zu essen, sondern um Tony Hohlfelds Küche zu kosten, die in ihrer Eigenwilligkeit keine Kompromisse kennt und in ihrer Unorthodoxie auf alle kulinarischen Konventionen pfeift. Begrüßt wird man mit einem hochkonzentrierten Karottenkonfekt aus eingedicktem Karottensaft, Sauerklee, Haselnussöl und Karottenstaub, dem eine Sauerampfer-Roulade mit Maiscremefüllung auf einem Taler aus ge­dörrter und geräucherter Paprika und ein Pilzsandwich mit Kräutersaitling, Shiitake und einer Creme aus Steinpilzmehl folgen. Und schon nach diesen drei ebenso enigmatischen wie animierenden Amuse- Bouches hat man die Gewissheit, dass hier ein Koch so rigoros wie kaum ein anderer deutscher Chef seinen eigenen Ge­schmacksweg geht. Die Verblüffung ist nun vollständig und die Neugier auf das Kommende so groß wie die Frage, wo das alles enden soll.

Derart charismatisch kann nur ein Koch sein Menü beginnen lassen, der nicht den geringsten Mangel an Selbstbewusstsein kennt. Das käme Hohlfeld auch nie in den Sinn, denn er hat in der Feinschmeckerei eine Blitzkarriere absolviert. Während seiner Lehre in einem Hotel an Hannovers Flughafen lernte er kaum mehr als solides Handwerk und wusste schnell, dass er sein Glück nur in der Spitzengastronomie finden würde. Er ging zu Hendrik Otto ins „Lorenz Adlon Esszimmer“ im Berliner Hotel Adlon. Doch auch hier waren ihm die Kompromisse und Konventionen noch zu groß, die in einem Hotelrestaurant selbst mit zwei Michelin-Sternen unvermeidlich sind. Deswegen wurde er 2012 mit 23 Jahren sein eigener Küchenchef im „Ole Deele“ in Burgwedel, konnte sich dort nach Lust und Laune austoben, be­kam ein Jahr später als jüngster Koch Norddeutschlands einen Stern, eröffnete 2015 mit dem „Jante“ sein eigenes Haus, wurde prompt wieder mit einem Stern ausgezeichnet und erhielt 2020 als vorläufige Krönung seinen zweiten – es ist, als würde alles zu Gold, was Tony Hohlfeld anfasst.