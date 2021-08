Winzig klein ist das „Sein“, Thorsten Benders Restaurant in Karlsruhe. Doch er lässt dort keine kulinarische Kammermusik, sondern das ganz große Aromenorchester aufspielen, was manchmal zu viel des Guten ist. Die Kolumne Geschmackssache.

Karlsruhe ist die Stadt des Rechts. In der Rechtsprechung, zumal der Karlsruher, dreht sich alles um das rechte Maß. Deswegen sollten Juristen nüchtern, abwägend und beherrscht sein, selten auf die Pauke hauen, nie über die Stränge schlagen und keinesfalls das Berufsmotto „Viel hilft viel“ wählen. Thorsten Bender ist Koch, kein Jurist, und darf alles, was diese nicht dürfen. Er ist lustvoll maßlos, reduziert seine Saucen stundenlang, bis sie dick wie Sirup sind, tränkt seine Gerichte mit derart vielen Gewürzen, bis sie sich selbst den Kopf verdrehen, und greift so tief in die Aromenschatzkiste, dass Juristen von Vorsatz in Tateinheit mit Enthemmung sprechen würden. Vielleicht hat er gerade deswegen mit seinem kleinen Restaurant so großen Erfolg in der Stadt der höchsten deutschen Gerichte.

Schmalhans wird kein Küchenmeister

Thorsten Bender ist Karlsruher mit Haut und Haaren, hat sich aber nie für die Jurisprudenz interessiert. Stattdessen begleitete er schon als Kind seinen Vater, einen passionierten Hobbykoch, bei den Feinkosteinkäufen für das häusliche Wochenend-Menü und wusste deshalb schon früh, dass ihn sein Weg an den Herd führen würde. In die Lehre ging er bei einem hochambitionierten Koch in Karlsruhe, der sechzehn Gault-Millau-Punkte hatte, wagte danach den Sprung nach Basel ins „Cheval Blanc“, das mittlerweile mit drei Michelin-Sternen dekoriert ist, wurde aber nach fünf Jahren vom Heimweh überwältigt und kehrte nach Hause zurück. In Markus Nagy, damals der einzige Sterne-Koch in Karls­ruhe, fand er seinen „gastronomischen Vater“, wie er selbst sagt. Von ihm lernte er nicht nur die Finessen der hohen Kochkunst, sondern auch, wie man als selbständiger Koch mit einem Gourmetlokal ökonomisch überlebt, wie man die Preise kalkuliert, den Wareneinsatz optimiert, die Personalkosten reduziert. Im Jahr 2017 war die Zeit dann reif für sein eigenes Lokal, das er „Sein“ nannte, weil er dort so zu Hause sein will, wie er es sich auch von seinen Gästen wünscht.

Unser temporäres Zuhause ist ein minimalistisches, ganz in Schwarz gehaltenes Lokal in einer besseren Karlsruher Wohngegend, in dem wir von der Küche alles andere als minimalistisch mit sechs technisch tadellosen, aromatisch animierenden Miniaturen begrüßt werden: Die ostasiatische Teigtasche Gyoza ist mit Ingwer und Koriander gefüllt, die ausgestochene Birnenkugel mit Pistazie und Bergamotte aromatisiert, in der Sommerrolle stecken Erdnuss und Minze, im Kohlrabi-Cannelloni Wasabi und Mirin, das Miso-Schaumsüppchen ist mit Kokos und Orangenöl verfeinert, der japanische Pfannkuchen Takayaki mit Shiitake und Lauch-Julienne dekoriert. Es ist ein beruhigender Auftakt, denn er zeigt, dass Thorsten Bender trotz des Zwangs zur harten Kalkulation nicht Schmalhans zum Küchenmeister ernannt hat – ein Eindruck, den der japanische Eierstich Chawanmushi gleich danach noch verfestigt. Er wird nicht nur mit kostengünstigem Rettich und Lauch kombiniert, sondern auch mit Osietra-Kaviar, der es allerdings nicht leicht hat, sich gegen die Rettich-Rabauken zu behaupten.