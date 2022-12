Kolumne „Hier spricht der Gast“ : Bayerische Küche, neu interpretiert

Aktualisiert am

Die „Pfistermühle“ in München hat ein Konzept, das genau den Nerv des Publikums trifft – und überzeugt mit bayerischer Küche, die Traditionelles mit Modernem zusammenbringt.

Die „Pfistermühle“ in München hat sich zu einem bemerkenswerten kulinarischen Hotspot entwickelt. Gründe für diese Entwicklung gibt es eine ganze Reihe. Da ist einmal die Lage mitten in der Altstadt, unweit von „Hofbräuhaus“ und „Platzl“, im Gewölbekeller einer ehemaligen herzoglichen Mühle aus dem Jahre 1573.

Dann gehört das Restaurant zum traditionsreichen, nach dem „Platzl“ benannten Hotel, das ein Treffpunkt für viele Kulturreisende aus aller Welt ist. Und es gibt ein Konzept, das offenbar den Nerv des Publikums trifft. Man möchte „echte Münchner Atmosphäre“ erzeugen und tut dies mit einer Inneneinrichtung, die mit viel hochwertigem Holz und geschmackvoller Zurückhaltung bei der Dekoration immer noch nach traditionellem bayerischen Wirtshaus aussieht. Wem es also in den üblichen Gourmetrestaurants zu formell ist, der hat dieses Problem hier nicht. Kulinarisch soll es in der Pfistermühle um „gehobene Bayerische Küche“ gehen, die „neu interpretiert wird“.

Tatsächlich liest sich die Speisekarte auf den ersten Blick wie die eines Gourmetrestaurants. Die Gäste müssen hier allerdings nicht zwangsweise ein Menü essen, sondern können à la carte bestellen. Da klingt dann auch ein Knödel­gericht etwas anders. Der „Gratinierte Spinatknödel – glasierter Mangold, geröstete Pinienkerne, Bergkäse, Nussbutter-Espuma“ (26 Euro, kleine Portion 18,50 Euro) ist ein recht fester, aber gut schmeckender Knödel in einer cremigen Soße mit einem eher milden, fast eleganten Käsearoma, in der einige Mangoldblätter liegen. Es ergibt sich tatsächlich der Eindruck einer Neuinterpretation, bei der ein Mischgeschmack entsteht, der Traditionelles und ein dezent modernes Verständnis zusammenbringt.

Dieses Konzept wird beim „Duett vom bayerischen Kalb – roh mariniert, Bries, geräucherte Rote Bete, gebackene Kapern, eingelegte Senfkörner, Granny Smith Apfel“ (24,50 Euro) noch deutlicher. Im Mittelpunkt steht hier ein klassisches Tatar mit einem klaren Zwiebelanteil. Alle anderen Elemente sind rundum gelegt und eher klein dimensioniert. Bries, Rote Bete und Co. nimmt man und bildet Akkorde mit dem Tatar, was eine aromatische oder auch texturelle Ausweitung des Geschmacksbildes ergibt.

Auch beim „Saiblingsfilet von der Fischzucht Birnbaum – Kaviar, Karotten-Ingwerpüree, grüner Spargel, Romanesco, Kräuteröl, Nage“ (35,59 Euro; Birnbaum ist eine sehr gute Adresse im süddeutschen Raum) ist der Geschmack insgesamt wieder sehr angenehm, vor allem mit dem Karotten-Ingwer-Püree und dem „Kräuteröl“, das wenig Öl, aber eine Reihe gut wirksamer, frischer Kräuter aufweist. Der Fisch im Mittelpunkt könnte vielleicht etwas weniger durchgebraten sein, weil gerade der Saibling dann noch etwas besser schmeckt.

Wie glänzend ein Hauptprodukt sein kann, wird dann bei der „Sous vide gegarten Entenbrust vom Gutshof Polting – Hokkaido-Kürbiscreme, gerösteter Rosenkohl, Walnuss-Chutney, Cassis­gel“ (42 Euro) deutlich. Die Garung in Vakuum und Wasserbad nähert sich der optimalen Kerntemperatur wesentlich dezenter, belässt das Fleisch saftiger und bringt ein deutlich kontrollierteres Ergebnis als etwa die Garung in der Pfanne.

Und weil die Herkunft des Hauptproduktes bestens ist, zeigt dieses Gericht vielleicht, wie gut die Küche in der „Pfistermühle“ sein kann, und das selbst bei vollem Haus. Auch die süßlich klingenden Zutaten, die in anderen Restaurants bei solchen Gerichten oft eine gewisse Penetranz erreichen, sind hier sehr schön gemüsig-herzhaft eingestellt.

Das Vergnügen wird durch den Wein, einen leicht gereiften Aloxe-Corton aus dem Burgund, noch ein Stück größer. Ganz allgemein arbeitet man hier bei der offenen Weinbegleitung mit seriösen Qualitäten, zum Beispiel einem Grauburgunder vom Weingut von Winning, Deidesheim, zum Spinatknödel.

Den Abschluss macht Käse aus heimischer Produktion. Und insgesamt kann man sagen: Das Konzept in der „Pfistermühle“ ergibt Sinn und hat schon ein gutes Niveau erreicht.