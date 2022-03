Sterneköchin aus München : Und der Steinbutt, der hat Zähne

Der Chef ist immer noch der Chef, aber die Chefin ist jetzt sie, und das wurde auch höchste Zeit: Vierzehn Jahre lang war Sigi Schelling die rechte Hand und gute Seelenschwester von Hans Haas in der Münchner Feinschmeckerinstitution „Tantris“, nominell als Souschefin, faktisch als Küchenchefin, zumindest zuletzt. Sie schrieb die Menüs, organisierte den Einkauf, führte das Personal, kümmerte sich um alles und wurde vom Chef, den sie immer noch voller Respekt und höchster Wertschätzung so nennt, als sehr gut genug für seine Nachfolge befunden. Doch im vergangenen Juli musste sie ins kalte Wasser der Selbständigkeit springen, nachdem die Betreiber des „Tantris“ die Thronfolgerin mit Anfang vierzig als für zu alt befunden hatten, um den Chef zu beerben. So grausam und so gütig spielt manchmal das kulinarische Schicksal.

Kochen ohne Spiegelfechterei

Jakob Strobel y Serra stellvertretender Leiter des Feuilletons. Folgen Ich folge

Denn jetzt ist Sigi Schelling Chefin des „Werneckhof“ in Schwabing und scheint selbst noch nicht recht begreifen zu können, wie gut ihr das Leben mitgespielt hat. Binnen kürzester Zeit ist sie zum Liebling der Münchner Genussmenschen geworden und jeden Abend ausgebucht, sie kann nach Lust und Laune am eigenen Herd schalten und hat seit vorgestern auch noch ihren eigenen Michelin-Stern. Das Lokal, das mit seinen Holzvertäfelungen und Bleiglasscheiben trotz aller Schönheitskuren im zeitgenössischen Design unverdrossen den Geist eines Altschwabinger Wirtshauses atmet, ist nun die Bühne für eine Küche, die ganz ohne Spiegelfechtereien und Effekthaschereien auskommt, weder einer Doktrin noch irgendwelchen Moden folgt und ihr Glück stattdessen in der Harmonie klassischer Aromen und der Kunst eines tadellosen Handwerks findet.

Ein Thunfisch, mariniert und als Tatar, mit Passionsfrucht, Kokosmilch, Shiitake und Avocado, eine Entenleber, pochiert und ge­raspelt, mit Preiselbeer-Eis, eingelegtem Apfel, schwarzem Trüffel und Brioche genügen als Amuse-Gueules für die Gewissheit, dass im „Werneckhof“ keine Jeanne d’Arc und schon gar keine Marianne der Kulinarik in der Küche steht, sondern eine Frau, die nichts anderes will, als so gut zu kochen, wie sie es gelernt hat – und vielleicht sogar ein bisschen besser als je zuvor.

Sigi Schelling kann gar nicht anders, als sich treu zu bleiben, Neuerfindungen und Altzertrümmerungen sind nicht ihre Sache. Die Krustentiere – Hummer, Langustine und Gamba von fabelhafter Qualität – löst sie sorgfältig aus, gart sie ganz sacht und belässt sie halbroh, damit sie nach Meer, nicht nach Feuer schmecken, kombiniert sie mit Chicorée-Julienne, Apfel-Brunoise, einer Sauerrahm-Yuzu-Terrine und einem Tapioka-Chip und findet dabei leichthändig die ideale Balance der Konsistenzen, Temperaturen und Säuregrade.