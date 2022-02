Wie entsteht guter Essig? : Die kostbaren Kinder der gefräßigen Mutter

Das Allerheiligste des Weinessigguts Doktorenhof sieht aus, als könnte es in jedem Alien-Grusel-Schocker mitspielen. Es ist ein gallertartiger Klumpen von extraterrestrischer Konsistenz, der in einer trüben Flüssigkeit schwimmt, maßlos gefräßig ist, unendlich alt werden kann und sich allem Anschein nach blitzschnell in eine Massenmördermasse verwandelt, sollte Sigourney Weaver in der Nähe sein. Sie ist aber zum Glück in Hollywood, und der Klumpen liegt auch nicht in einem Raumschiff, sondern in einem Pfälzer Kellergewölbe unter einem gotischen Baldachin, illuminiert von Kerzenlicht wie die Hostie im Tabernakel. Es ist auch nicht die Alien-Bekämpferin, sondern Cathrin Wiedemann, die Tochter des Hauses, die uns den Schrecken nimmt und die Bewandtnis des Klumpens erklärt: Wir stehen vor der Essigmutter, einer mindestens dreihundert Jahre alte Bakterienkultur und dem größten Schatz des Doktorenhofs, ohne den in den dreihundert Barriquefässern nicht vier Dutzend verschiedene Essige reifen könnten.

Essig ist so alt wie die Menschheit, und ohne ihn hätte sie möglicherweise gar nicht überlebt, weil keine andere Flüssigkeit uns innerlich und äußerlich so gut reinigt wie er. Hippokrates empfahl ihn gegen Infektionen und Geschwüre, freilich ohne zu wissen, dass Essig den pH-Wert drastisch senkt und dadurch Keime abtötet. Die rö­mischen Legionäre wiederum tranken nicht jeden Tag literweise Wein, um sich zu berauschen, sondern um gesund zu bleiben und die halbe Welt erobern zu können – uns würde ihr Wein wie Essig schmecken.

Trotzdem hatte er lange einen schlechten Ruf, wovon die Volksweisheit zeugt, dass ein Tropfen Essig drei Tropfen Blut zerstöre. Selbst in der Feinschmeckerküche blieb er lange ein Stiefkind. Man begnügte sich mit billigem, saurem Zeug aus Massenweinen oder gleich aus Industriealkohol, was sich erst mit dem Siegeszug der Mittelmeerkost änderte. Nicht nur Olivenöl, auch guter Essig wurde in Gestalt des Balsamico populär, vor allem in seiner höchsten Ka­tegorie Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, der mitunter hundert Jahre lang reift und dann Hunderte von Euro pro Fläschchen kostet.

Zerstört Essig wirklich das Blut?

Georg Heinrich Wiedemann aus Venningen bei Landau hatte schon vor vierzig Jahren genug von schlechtem Essig und be­schloss, auf seinem Familienweingut nichts anderes mehr zu machen als guten Essig. Da es keinen entsprechenden Ausbildungsberuf gibt, wurde er notgedrungen zum Autodidakten, las jede Zeile der schmalen Fach­literatur und hatte das Glück, den Pfälzer Spitzenkoch Karl-Emil Kuntz zu seinen Freunden zu zählen. Kuntz war begeistert von Wiedemanns Manufaktur-Kreationen und empfahl sie seinen Kollegen. So fanden die Essige ihren Weg zu den Dreisterne­köchen Heinz Winkler und Eckart Witzigmann, wurden schon früh in der Feinkostabteilung des KaDeWe in Berlin verkauft und stehen heute in den Küchen von Großmeistern wie Sven Elverfeld oder Claus-Peter Lumpp, während im Verkaufsraum des Doktorenhofs Dankschreiben des schwe­dischen Königshauses und Fotos mit Paul Bocuse das internationale Renommee der Pfälzer Essige dokumentieren.