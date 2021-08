Restaurantbesuch : Dem elsässischen Küchenparadies ein Stück näher

Aktualisiert am

Glasklare Qualität und eine unprätentiöse Bodenständigkeit: Im „Au Relais des Ménétriers“ im Elsass gehen kulinarische Wünsche in Erfüllung. Unser Kolumnist über seinen Besuch und den Luxus einer wirklich guten Küche.

Obwohl die Preise hier nur wenig oberhalb der ortsüblichen Restaurantpreise liegen, geht es im „Relais“ wie in einem ganz entspannten Gourmet­restaurant zu. Bild: Au Relais des Ménétriers

Es gibt unter den Freunden des guten Essens immer wieder einmal die Vergleiche, ob es im Elsass oder in Baden, in Frankreich oder in Deutschland besser schmeckt, oder darüber, wo die begehrten Sterne und sonstigen Auszeichnungen mehr wert sind. Und weil die Diskussionen oft von beiden Seiten erstaunlich engagiert und manchmal sogar überraschend selbstkritisch geführt werden, möchte der Gast nicht zurückstehen und einmal kräftig Öl ins Feuer gießen.

Gelegenheit dazu gibt das „Au Relais des Ménétriers“ in Ribeauvillé, einem der populärsten Touristenziele im Elsass. Das „Gasthaus der Spielleute“ (frei übersetzt) liegt ein paar Schritte außerhalb der Fußgängerzone dieses spektakulären historischen Ortes und wird im Guide Michelin mit der Auszeichnung „Bib Gourmand“ geführt. Viele Gäste kennen diese Auszeichnung für eine gute, preiswerte Küche und besuchen solche Re­staurants im In- und Ausland ganz gezielt. Obwohl die Preise hier nur wenig oberhalb der ortsüblichen Restaurantpreise liegen, geht es im „Relais“ wie in einem ganz entspannten Gourmet­restaurant zu. Der Gastraum ist groß und wirkt bis ins Detail sehr gepflegt, die Tische haben genug Abstand, die Corona-Formalitäten werden unauffällig erledigt, der Service ist schnell und präzise.