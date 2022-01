Hattenheimer Kronenschlösschen : Eine sehr attraktive Adresse

Das „Kronenschlösschen“ in Hattenheim im Rheingau ist aus verschiedenen Gründen eine der wichtigsten deutschen Gourmet-Adressen. Außerdem gibt es dort auch noch das berühmte „Turm­zimmer“, in dem die Herren Heuss, Adenauer und Carlo Schmid am Grundgesetz für die Bundesrepublik gearbeitet haben. Anlass für einen Blick auf den Status quo ist aber heute das 25-jährige Jubiläum des „Rheingau Gourmet & Wein Festivals“. Bei diesem Festival, das in diesem Jahr vom 24. Februar bis zum 16. März stattfindet, kommen viele der besten Köche und der besten Weine der Welt zusammen, was dem Kronenschlösschen und seinem Inhaber Hans-B. Ullrich längst ein beträchtliches internationales Renommee verschafft hat.

Den Gast interessiert natürlich vor allem das, was hier im täglichen Geschäft angeboten wird, das mittlerweile Johanna Ullrich, die Tochter des Hauses, leitet. Im populären Bistro beginnt das Essen mit einem „Gemischten Blattsalat mit Schalotten-Balsamico-Dressing und Wispertalforelle“ (17 Euro) – einer versiert angelegten Komposition aus verschiedenen Salaten, Gemüsestückchen, Kräutern, Croutons, Kernen und Nüssen, zusammengehalten durch die leicht süßliche Vinaigrette und immer süffig und nie spröde schmeckend. Die Stücke der dezent geräucherten Forelle sind gut, fallen aber weniger auf als der Salat. Ähnlich funktionieren dann auch die dünn aufgerollten Scheiben Kalbstafelspitz mit Rukola, Parmesan, Kernöl und dünnen, ebenfalls aufgerollten Kürbisscheiben. Das sehr mild gewürzte Fleisch steht nicht im Mittelpunkt, wird aber Teil einer wieder sehr entspannten Vorspeise.