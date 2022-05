Hier spricht der Gast : Traditionelle Spitze

Die Qualitätsunterschiede zwischen den Erst- und den Zweitrestaurants von hochdekorierten Köchen verschwimmen bei manchen von ihnen deutlich. Viele Gäste wissen das längst und besuchen gezielt Adressen, bei denen sie davon ausgehen, dass es in der Ausgründung eines Sternekochs nicht etwa eine abgespeckte Gourmet­küche gibt, sondern einfach nur eine andere Küche mit den gleichen Qualitäten. Es gibt da einige ideale Fälle, deren Angebote meist damit zu tun haben, dass ein Koch über besonders gute traditionelle und handwerkliche Grundlagen verfügt. Und damit wären wir bei Erich Schwingshackl.

Schwingshackl, 52, stammt aus Südtirol, also einer Region, wo Gourmet- und Regionalküche in vielen Restaurants ineinander übergehen. In seiner idyllisch an der Isar gelegenen „Heimatküche“ in Bad Tölz beginnt der Gast das Essen mit „Carpaccio vom Weiderind, Egerlinge, Parmesan, Limonenöl“ (15,50 Euro). Auch wenn die Pilzstücke etwas größer sein könnten, überzeugt bei dieser Fassung des scheinbar so leicht herstellbaren Klassikers die klare Konzentration auf ein delikates Fleisch, das mit dem unaufdringlichen, eher nach gutem Olivenöl schmeckenden Limonenöl eine optimale Verstärkung bekommt. Da kommt man sofort auf den Gedanken, dass dahinter ein guter Koch steckt.