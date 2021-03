Der Düsseldorfer „Setzkasten“ : Ein wahrer Geniestreich der Abholküche

Aktualisiert am

Blick in das Restaurant „Setzkasten“ in Düsseldorf. Bild: dpa

Schon erstaunlich, wie vielfältig das Angebot der feineren Restaurants beim Liefer- oder Abholservice mittlerweile geworden ist. Beim Durchforsten des Netzes konnte der Gast einem der Angebote einfach nicht widerstehen. „16 Gänge. Alles fix und fertig – mitnehmen und Spaß haben!“, hieß es da, und das für 116 Euro für zwei Personen. Und weil auch die Gänge sehr abwechslungsreich klangen, ging es ins Basement eines Supermarktes in Düsseldorf, in dem sich das mit einem Stern ausgezeichnete Restaurant „Setzkasten“ befindet. Darüber hatten wir hier schon einmal im Normalbetrieb berichtet. Die „Genussbox“ von Koch Anton Pahl ist allerdings eine Idee, die man unbedingt verbreiten muss. Es gibt einen Karton mit 16 identischen, numerierten Pappbechern, eine Packung mit zwei Broten und ein Tütchen mit allerlei Krossem, „unser Knusper-Zirkus“ genannt.

Das Essen muss abgeholt und am Abholtag verzehrt werden. Aus diesem Grund ist auch nichts vakuumiert, sondern säuberlichst in den Bechern angerichtet. Teilweise muss es in den Bechern bei 160 Grad im Ofen fünf Minuten erwärmt werden. Diese Technik ermöglicht wesentlich mehr kulinarische Variabilität.