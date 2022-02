Spitzenküche an der Nahe : Schlemmen hält aber auch jung

Bad Sobernheim an der Nahe ist bekannt für seine homöopathischen Fastenkuren – und für das „Jungborn“, in dem Philipp Helzle die Aromenopulenz der klassischen Haute Cuisine zelebriert. Die Kolumne Geschmnackssache.

Auch wenn sich Pastor Emanuel Felke von Berufs wegen mit dem ewigen Leben beschäftigte, wollte er seine Schäfchen doch nicht unnötig früh mit demselben vertraut machen, sondern auch ihr irdisches Dasein so langlebig wie möglich gestalten. Deswegen widmete er sich nicht nur der Seelsorge, sondern auch der Gesundheitsfürsorge und entwickelte eine homöopathische Kur, die aus viel Sport, wenig Kost und regelmäßigen Heilschlammbädern besteht und bis heute seinen Namen trägt.

In Bad Sobernheim an der Nahe gründete er eine Kuranstalt mit dem sprechenden Namen Jungborn, scharte eine treue Gemeinde an Jüngern um sich und hinterließ seinen Nachfahren ein schönes Erbe. Sie machten aus der Anstalt ein weitläufiges Wellnesshotel namens Bollants, das nicht nur Erdlöcher am Naheufer für Lehmschlammanwendungen umfasst, sondern auch das Feinschmeckerrestaurant „Jungborn“. Dort lassen die Gäste gerne ihre strengen Felke-Fastenkuren im Glanz eines Michelin-Sterns ausklingen, ohne darüber zu grübeln, ob sich der wackere Pastor angesichts ihres lästerlichen Tuns im Himmel umdrehen könnte.

Die plötzliche Liebe zum Popcorn

Die Küche grüßt sie nach ihrer Kräuterteekasteiung im Sandsteingewölbe des Restaurants mit einem Winzersekt aus dem Hause Diel, der wie ein Prestige-Champagner zehn Jahre lang auf der Hefe lag, und danach mit vier Versuchungen, denen man auch ohne Fastenkur nicht widerstehen möchte: einer Pilzessenz mit Pilzbonbon im Filoteig, einem Leinsamencracker mit Oxalis und Topinambur, Nordseekrabben mit Salzzitrone und Staudensellerie und Räucheraal mit Pumpernickel, Wachtelei und Avocado-Creme.

Jetzt ist man bereit, sich vom strengen Vegetarismus des „Lehmpfarrers“ mit einem Entenleber-Taler zu verabschieden. Er liegt auf einer feinen Scheibe aus Baumkuchen, trägt eine Haube aus Portwein-Gelée und wird von einer Nocke aus Mais-Sorbet gekrönt, während Portweinperlen, Vogelmiere, gegrillter Mais und Popcorn den Teller vollenden – ausgerechnet dieses scheußliche Raschelzeug von Popcorn, das man als regelmäßiger Kinobesucher aufrichtig zu hassen gelernt hat, bei diesem Gang aber als idealen Kontrast zur weichen Entenleber schätzen lernt.

Eine Brioche gibt es nicht zur Leber, was zusammen mit der ungewöhnlichen Ingredienz des Mais ein sicheres Indiz dafür ist, dass im „Jungborn“ zwar ein Traditionalist, aber kein kulinarischer Revanchist am Herd stehen kann. Und Philipp Helzle macht auch keinen Hehl daraus, dass einer der größten Verfechter des kulinarischen Klassizismus in der deutschen Spitzen­küche sein wichtigster Lehrmeister war.