D ie Kontinuität ist das große Manko in der deutschen Feinschmeckergeschichte, die ihre Errungenschaften im Zweifelsfall lieber abwickelt, als sie weiterzureichen, und es kaum einmal schafft, Familientraditionen zu begründen. Deswegen sind die seltenen Ausnahmen von dieser schmerzlichen Regel umso kostbarer. Der jüngste glückliche Sonderfall ist drei Jahre alt, heißt Elise, sitzt am liebsten während des Service auf dem Pass der Patisserie in der Küche ihres Vaters, probiert sich dort durch sämtliche Saucen des großen Degustationsmenüs, nascht vom Steinbutt und der Gänseleber, lässt sich keinen Froschschenkel und erst recht keine Stabmuschel entgehen. Und zu ihrem dritten Geburtstag wünschte sich Elise als Festessen im Kindergarten eine Seezunge, die es natürlich nicht gab, weswegen der Vater in die Bresche springen und seine Tochter vor Fischstäbchen bewahren musste. So konsequent kultiviert die kleine Elise im Waldhotel Sonnora ihren frühkindlichen Feinschmeckergaumen und schafft damit die besten Voraussetzungen dafür, dass eines Tages auch der nächste Generationswechsel in einer der ganz wenigen emblematischen Adressen unserer Gourmetgeschichte gelingen könnte.