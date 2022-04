„Carls Brasserie“ in Hamburg : Das hat schon was hier

Die Öffnungszeiten der mit bester Aussicht gegen­über der Elbphilharmonie gelegenen Brasserie „Carls“ in Hamburg sind so gewählt, dass der Abend schon nachmittags um 16.30 Uhr beginnt. Man kann hier sein Essen so bekommen, dass man bequem passend zur Abendveranstaltung in dem berühmten Konzerthaus auf seinem Platz sitzt. Thomas Martin vom „Louis C. Jacob“ an der Elbchaussee, der schon einmal unser „Liebling des Jahres“ in der Sparte „Klassik“ war, hat für das „Carls“ ein klares Programm: „Französische Kochkunst trifft auf saisonale Produkte aus Norddeutschland.“

Den Beginn machen wir mit dem „Nordische­n Eismeersaiblingsfilet ‚Fumé‘ – Forellenkaviar, Meerrettich, Pastinake, Dashi“ (19,50 Euro). Der Fisch, mit Haut serviert, ist dezent gegart und angeräuchert. Wesentlich ist hier ein klarer Sud mit kleinen Einlagen, grünen Tupfern von einem Kräuteröl und dem herzhaften Geschmack der Dashi-Brühe; krosse Streifen von Pastinaken, ein Hauch frischer Meerrettich und der Forellenkaviar runden ab.