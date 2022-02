Haus Stemberg in Velbert : Meisterliches Wissen und herzliche Gastlichkeit

Das Restaurant Haus Stemberg in Velbert beeindruckt durch eine enorme kulinarische Präsenz. So etwas kann man nicht konstruieren oder aus dem Ärmel schütteln. Die Kolumne „Hier spricht der Gast“.

Eine der Corona-Folgen für die Gastronomie ist, dass das klassische Angebot aus à-la-carte-Gerichten und diversen Menüs sich immer weiter in Richtung eines einzigen Menüs verschoben hat. Die Restaurants, in denen noch die große Freiheit herrscht, in denen man sogar gleichzeitig Gourmetgerichte und solche der regionalen oder traditionellen Küche von einer Karte bestellen kann, sind zu Ausnahmen geworden. Das „Haus Stemberg“ in Velbert ist da so etwas wie der Idealfall.

Die Grüße aus der Küche sind neben dem exzellent angereicherten Schmalz zum Brot ein kleines Glas mit einer Artischockencreme und eines mit einer Ochsenschwanz­essenz und Trüffelscheiben, deren klassisch-kräftige Würze an große, klassisch orientierte Restaurants der echten Spitzenklasse denken lässt. Man merkt an solchen Kleinigkeiten, dass Senior Walter Stemberg (71, wie seine Frau immer noch im Restaurant präsent) sein Fach meisterlich beherrscht und sein Wissen an Sohn Sascha (42) perfekt weitergeben konnte.