Lüttich, das Zentrum des französisch sprechenden Teils Belgiens, dürfte bei vielen Besuchern unterschiedliche Reaktionen auslösen. Von den rheinischen Metropolen aus ist man sehr schnell dort und fühlt sich irgendwie schon wie in Frankreich. Es gibt französische Bücher und Zeitungen, und wer einmal die Rue St. Paul im Schatten der Kathedrale findet, wird auf wenigen Metern das reinste Schlaraffenland entdecken. Gastronomisch gibt es belgische Vielfalt und Üppigkeit und einige wunderbar traditionelle Restaurants. Das „As Ouhès“ muss man zwischen den vielen Restaurants an der Place du Marché direkt neben der zentralen Place Saint-Lambert indessen erst einmal finden. Im Innern glänzt es mit einer verführerischen Mischung aus französischer Brasserie-Kultur und einem regional-traditionellen Speiseangebot.

Der Gast probiert zuerst die Kroketten mit Käse aus Herve, plus einem recht üppigen Salat (13,50 Euro). Die zwei Kroketten sind viereckige Päckchen, bei denen die dunkel panierte Schicht einen leicht festen Behälter für den geschmolzenen Käse im Inneren bildet. Der Geschmack ist nicht schlecht, der vermutete Kaloriengehalt hoch und jeder Gedanken an schlankes Essen sofort in weite Ferne gerückt. Ein zweites Krokettengericht, die berühmten, quasi in ganz Belgien zu bekommenden Kroketten mit den kleinen Nordseegarnelen („Crevettes grises“, 17 Euro), gefällt nicht so gut, weil hier der Geschmack der Garnelen kaum zu finden ist.