Brauhaus „Sion“ in Köln : Es ist nichts falsch an einer Schweinehaxe

Es gibt viele Vorurteile rund um unsere großen Brauhäuser, vor allem rund um das Essen, das dort serviert wird, und die Leute, die es bestellen. Diese fänden kaum etwas köstlicher als Haxe und Co – sagen jene, die kaum etwas als schlimmer empfinden als die Tempel des Traditionsessens. In Wahrheit versorgen die großen Brauhäuser in München, Nürnberg, Düsseldorf oder Köln jeden Tag eine riesige Zahl von Gästen, die natürlich zum Teil Touristen sind, zum immer noch großen Teil aber auch Einheimische und durchaus nicht ausschließlich im Rentenalter. Zeit für den Gast, einmal wieder nach dem Stand der Dinge zu sehen, dieses Mal im „Sion“ in der Kölner Altstadt.

Das Gebäude geht bis auf das Jahr 1318 zurück und wurde nach der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg wieder aufgebaut. Heute sind die Räume von viel dunkler Holzvertäfelung geprägt, und alles zusammen hat die typisch rheinische Atmosphäre von blank gescheuerten Holztischen, einem Service mit trockenem Humor und einer durch und durch demokratischen Ausstrahlung. Brauhäuser haben immer ein sehr weit gespanntes Publikum. Das Angebot an Speisen ist vielfältig und nur sehr begrenzt an Mo­den angepasst. Es gibt keine Trennung zwischen Vorspeisen und Hauptgerichten, und man kann auch nur ein Bier trinken und eine Kleinigkeit essen.