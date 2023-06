Aktualisiert am

Schlemmen an der Havel : Die Kartoffelkönige aus dem Schlossgarten

In der „Alten Überfahrt“ auf der Havelinsel Werder kocht Thomas Hübner im Einklang mit sich selbst, seiner Umgebung und den Jahreszeiten – und verliert dabei mitunter seine Gäste ein wenig aus den Augen. Die Kolumne Geschmackssache.

Den Bock sollte man niemals zum Gärtner machen, den Koch aber schon, und erst recht, wenn er die Möglichkeit hat, gleich einen ganzen Schlossgarten zu bewirtschaften. Dieses Glück ist Thomas Hübner vergönnt, der nur einen Steinwurf von seiner Küche in der „Alten Überfahrt“ auf der Havelinsel Werder entfernt im Schloss Petzow aus dem Vollen schöpfen kann. Während der pandemischen Zwangspause hat er sich dort gleich selbst als Gärtner angestellt – in einem märkischen Gartenreich, das 1838 nach den Plänen von Peter Joseph Lenné angelegt wurde, dann in einen langen Dornröschenschlaf fiel und erst in jüngster Zeit neu erblüht ist.

In seinem aristokratischen Garten lässt Hübner jetzt Obst und Gemüse nach seinen Wünschen pflanzen, schafft aus aller Welt exotische Samen heran, kann allein auf sechs verschiedene Auberginensorten und Raritäten wie Elefantenknoblauch oder Trompetenkürbis zurückgreifen, versorgt sich im Sommer ausschließlich und im Winter noch zur Hälfte aus dem Schlossgarten und kocht so in schönster Eintracht mit seiner Umgebung und den Jahreszeiten.

Wie in einer romantischen Komödie

Das ist nicht die schlechteste Idee an einem Ort wie der Insel Werder, vor der sich die Havel zu einem See voller Segelboote weitet und man jedes Fernweh nach den sieben Weltmeeren augenblicklich verliert. Hier eröffnete der Potsdamer Patrick Schwatke 2016 seine „Alte Überfahrt“, nachdem er sich zuvor im nahen Beelitz fünf Jahre lang einen Michelin-Stern erkocht hatte. Er übernahm allerdings nicht das Kochzepter, sondern die Restaurantleitung und überließ den Herd dem Berliner Thomas Hübner, der nie etwas anderes als Koch werden wollte und lange bei ersten Adressen der Hauptstadt gearbeitet hatte, darunter bei Kolja Kleeberg im „Vau“, Michael Hoffmann im „Margaux“ und Michael Kempf im „Facil“.

Dann aber schlug die Liebe wie in einer romantischen Komödie zu: Er entflammte unsterblich für eine italienische Austauschstudentin, die gar nicht anders als Giulia heißen konnte, ging mit ihr in das Zitronenland und kochte von der Trattoria bis zum Drei-Sterne-Restaurant überall dort, wohin ihn die Liebe trieb. Für ein Jahr bei Alain Ducasse im „Louis XV“ in Monaco war auch noch Zeit, bis die Familienplanung mit seiner nunmehr Angetrauten und den Kindern eine Rückkehr nach Deutschland ratsam erscheinen ließ.

Blindes Vertrauen in die Grundprodukte

Jetzt kocht Thomas Hübner an der Havel eine minimalistisch regionalistische Gemüseküche mit italienischer Grundierung, bei der Fisch und Fleisch kaum einmal die Hauptrolle übernehmen. Als Küchengruß serviert er den seltenen Pilz Krause Glucke mit Cassis, Fenchel, Kürbischips und gebratenem Endiviensalat und zeigt schon mit diesem Teller, dass er seine Produkte wichtiger nimmt als sich selbst und die Aromen-Balance für ihn immer Priorität vor küchentechnischer Artistik hat. Hübner hat auch keine Scheu, im nächsten Gang eine Kartoffel zum Protagonisten zu machen, ein Wagemut für ein Feinschmeckerrestaurant, der wohl nur im Herzland des märkischen Sandes denkbar ist: Fränkische Hörnchen lassen sich von einer Hühnerlebercreme, einem Nussbutter-Sabayon mit Salbei und australischen Sommertrüffeln – eine der wenigen weit gereisten Ingredienzen – so huldvoll hofieren, als seien sie gekrönte Häupter. Und tatsächlich schmecken die Kartoffeln derart fein und elegant, dass man nicht den geringsten Zweifel an der Hierarchie des Tellers hat.