Hier spricht der Gast : Abwechslung von Haxn, Knödeln und Brezn

Es kann gut sein, dass man in München nach einigen Würstln, Haxn, Knödeln und Brezn auch mal wieder etwas Leichteres essen möchte. Linderung schafft da der Gang in ein Lokal, in dem eine ganze Reihe von guten Dingen zusammenkommen: die Brasserie des Restaurants „Les Deux“ im Schäfflerhof, unweit der Frauenkirche. Dort gibt es in der ersten Etage ein Gourmetrestaurant mit Stern und im Parterre eine Brasserie. Das Essen beider Restaurants wird von der gleichen Küchenbrigade gekocht. Der ebenso distinguiert-elegante wie freundliche und kenntnisreiche Patron Fabrice Kieffer hat viele Jahre als Sommelier und Restaurantleiter in der „Residenz Heinz Winkler“ in Aschau gearbeitet, also dem berühmten Gourmetrestaurant, dessen legendärer Chef leider vor wenigen Tagen verstorben ist.

Kein banaler 50er-Jahre-Cocktail

Die erste Vorspeise bestellt der Gast aus purer Neugier. „Krabbencocktail, Salatherzen, Brioche, Forellenkaviar“ (22 Euro) heißt es da, und was serviert wird, hat optisch erst einmal kaum eine Ähnlichkeit mit dem meist in einem Cocktailglas servierten Kultgericht der 1950er- und 1960er-Jahre. Es gibt eine leicht kross gebratene Scheibe Brioche-Brot, auf der sich eine Krabbenzubereitung findet, die sehr fein und mit der Cocktailsoße vermischt identifizierbar traditionell schmeckt. Man isst sie allerdings kaum pur, sondern im Akkord mit Forellenkaviar, der dem Ganzen eine dezent maritime Säure gibt, mit dem Brot und Stücken von Salatherzblättern und Kräutern. So verpackt schmeckt der Cocktail ausgesprochen gut, frisch, „knackig“, differenziert und überhaupt nicht banal. So etwas ist zur Nachahmung unbedingt zu empfehlen, vor allem wegen der Salatherzblätter, deren zerklüftete Oberfläche für Stabilität (und damit krosse Textur) sorgt und eine am besten leicht süß-saure Vinaigrette einfach besser anhaften lässt. Bei solchen Bearbeitungen entsteht der Eindruck, als ob eine Reihe von kleinen „Tricks“ eine enorme Wirkung erzielt.