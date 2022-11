Hier spricht der Gast : Ein Traditionsrestaurant ohne aufdringlichen Elsass-Kitsch

Aktualisiert am

Die Gerichte in der „Brasserie Histo­rique“ in Colmar schmecken wie Elsass pur: auf eine individuelle Art und Weise herzhaft, bodenständig und traditionell.

Das Elsass ist mit seinen vielen schönen Dörfern und Innenstädten zur Weihnachtszeit für deutsche Besucher immer eine ganz besondere Attraktion. Die Gastronomen wissen das natürlich, und so kann man hier oft auch schon zur Mittagszeit gut essen. In Colmar hat nun – nach Corona und Personalproblemen – auch wieder die „Brasserie Histo­rique“ im „Maison des Têtes“ geöffnet. Das Traditionsrestaurant ohne aufdringlichen Elsass-Kitsch interessiert auch deshalb, weil es in der Hand von Eric Girardin ist, der im gleichen Haus ein Sternerestaurant betreibt. Anders als bei vielen Brasserien und Weinstuben der Gegend gibt es auf der Karte nicht nur Gerichte aus dem Elsass, sondern auch einige Klassiker der französischen Küche.

Den Anfang macht eine längliche, leicht überbackene Schnitte von einer Art Kartoffellasagne, die aus dünnen Scheiben Kartoffel besteht, die sich mit Speck und Bergkäse abwechseln; im Original: „Pressé de pommes de terre à la tomme de Barkass – Lard paysan, noix, raisins, et jeunes pousses“ (19 Euro). Es schmeckt wie Elsass pur und auf individuelle Art und Weise herzhaft.